सेहत के लिए लाभदायक होते हैं ये 5 सुपरफूड्स, लेकिन कुछ लोगों को पहुंचा सकते नुकसान

सुपरफूड्स का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये सभी खाद्य पदार्थ सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर सुपरफूड हर किसी के लिए सही हो। कुछ सुपरफूड्स में ऐसे तत्व हो सकते हैं, जो कुछ लोगों के लिए समस्या का कारण बन सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताते हैं, जो हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते।

#1 सोया के उत्पाद सोया के उत्पाद जैसे टोफू और सोया दूध को अक्सर एक सेहतमंद विकल्प माना जाता है, लेकिन इनमें मौजूद कुछ तत्व हार्मोन के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए यह समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा सोया उत्पाद खाने से पेट में गैस और फुलाव की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको इनसे कोई समस्या हो तो इनका सेवन करने से बचें।

#2 ब्रोकोली ब्रोकोली को एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियों में से एक माना जाता है, लेकिन इसका अधिक सेवन पेट में सूजन, गैस और फुलावट का कारण बन सकता है। इसके अलावा ब्रोकोली में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है, जो थायरॉइड हार्मोन को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन लोगों में, जिनके पहले से ही थायरॉइड के स्तर असंतुलित हैं। इसलिए इन लोगों को ब्रोकोली खाने से बचना चाहिए।

#3 गोजी बेरीज गोजी बेरीज को भी सुपरफूड माना जाता है, लेकिन इनमें एक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में एलर्जी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इनमें एक और तत्व होता है, जो थायरॉइड हार्मोन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इनका अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। हालांकि, अगर आपको इनसे एलर्जी नहीं होती है तो आप इन्हें सीमित मात्रा में खा सकते हैं।

#4 जैतून का तेल जैतून का तेल को सेहतमंद तेल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। जैतून के तेल में मौजूद कुछ तत्व कुछ लोगों में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद कुछ तत्व के कारण पेट में गैस और फुलाव की समस्या भी हो सकती है। इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर एलर्जी हो, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।