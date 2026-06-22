नॉन-स्टिक बर्तन या स्टेनलेस स्टील? जानिए भारतीय रसोई के लिए क्या है सही

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नॉन-स्टिक बर्तनों की खासियत

नॉन-स्टिक बर्तन एक खास परत से बनते हैं, जो खाना चिपकने से रोकते हैं। ये बर्तन तेल का उपयोग कम करते हैं, जिससे खाना सेहतमंद बनता है। नॉन-स्टिक बर्तनों का उपयोग करने से खाना जल्दी पकता है और इन्हें साफ करना भी आसान होता है। हालांकि, इनकी परत समय के साथ खराब हो सकती है और इन्हें तेज आंच पर नहीं रखना चाहिए। सही देखभाल न करने पर परत उतर सकती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।