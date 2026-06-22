नॉन-स्टिक बर्तन या स्टेनलेस स्टील? जानिए भारतीय रसोई के लिए क्या है सही
क्या है खबर?
रसोई में बर्तन सबसे जरूरी सामानों में से एक होते हैं। इनकी गुणवत्ता और प्रकार खाना बनाने की प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं। नॉन-स्टिक बर्तन और स्टेनलेस स्टील बर्तन दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि भारतीय रसोई के लिए इनमें से कौन सा विकल्प बेहतर है। साथ ही हम इन दोनों प्रकार के बर्तनों की खासियत, उपयोगिता और देखभाल के तरीके पर भी चर्चा करेंगे।
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नॉन-स्टिक बर्तनों की खासियत
नॉन-स्टिक बर्तन एक खास परत से बनते हैं, जो खाना चिपकने से रोकते हैं। ये बर्तन तेल का उपयोग कम करते हैं, जिससे खाना सेहतमंद बनता है। नॉन-स्टिक बर्तनों का उपयोग करने से खाना जल्दी पकता है और इन्हें साफ करना भी आसान होता है। हालांकि, इनकी परत समय के साथ खराब हो सकती है और इन्हें तेज आंच पर नहीं रखना चाहिए। सही देखभाल न करने पर परत उतर सकती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
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स्टेनलेस स्टील बर्तनों के फायदे
स्टेनलेस स्टील बर्तन मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। इनमें किसी भी प्रकार का खाना बनाया जा सकता है और ये तेज आंच पर भी सुरक्षित रहते हैं। स्टेनलेस स्टील बर्तनों की सफाई भी आसान होती है और ये मशीन में भी धोए जा सकते हैं। हालांकि, इन बर्तनों में खाना पकाने के लिए तेल का उपयोग अधिक करना पड़ सकता है और सफाई के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
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सेहत पर असर
सेहत के नजरिए से देखें तो नॉन-स्टिक बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के दौरान कम तेल की जरूरत होती है, जिससे खाना सेहतमंद बनता है। हालांकि, अगर परत खराब हो जाए तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्टेनलेस स्टील बर्तनों में खाना पकाने के लिए ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती, जिससे यह विकल्प भी सेहतमंद माना जा सकता है। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों प्रकार के बर्तनों की सही देखभाल की जाए।
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कीमत और बजट
कीमत के मामले में नॉन-स्टिक बर्तन आमतौर पर सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। अच्छे ब्रांड के नॉन-स्टिक बर्तन महंगे होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है। स्टेनलेस स्टील बर्तनों की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए बजट के अनुसार दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुना जा सकता है। ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों प्रकार के बर्तनों की सही देखभाल की जाए।