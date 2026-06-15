आम पोंसट की रेसिपी

खास मौकों के लिए बनाएं बिना शक्कर वाला आम पोंसट, सेहत के लिए भी रहेगा फायदेमंद

लेखन सयाली 07:56 pm Jun 15, 202607:56 pm

क्या है खबर?

आम के साथ कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें आम पोंसट का नाम भी शामिल है। यह कस्टर्ड की तरह होता है, लेकिन इसमें शक्कर की जगह मीठे का विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी हो जाता है। आइए आज हम आपको बिना शक्कर वाले आम पोंसट की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे खास मौकों पर मेहमानों को परोसें।