खास मौकों के लिए बनाएं बिना शक्कर वाला आम पोंसट, सेहत के लिए भी रहेगा फायदेमंद
क्या है खबर?
आम के साथ कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें आम पोंसट का नाम भी शामिल है। यह कस्टर्ड की तरह होता है, लेकिन इसमें शक्कर की जगह मीठे का विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी हो जाता है। आइए आज हम आपको बिना शक्कर वाले आम पोंसट की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे खास मौकों पर मेहमानों को परोसें।
सामग्री
आम पोंसट बनाने के लिए जरूरी चीजें
आम पोंसट बनाने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी, वो आपको पास की किसी न किसी दुकान पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 कप दूध, एक चौथाई कप शहद या मेपल सिरप, 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा, आधा चम्मच इलायची पाउडर, एक कप पका हुआ आम (पीसा हुआ), कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता (सजावट के लिए) और थोड़ा-सा केसर (वैकल्पिक) चाहिए होगा। आप चाहें तो दूध की जगह नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
दूध को गर्म करें
सबसे पहले एक पैन में दूध को मध्यम आंच पर गर्म करें। जब दूध में हल्का उबाल आने लगे तो उसमें मक्के का आटा घोलकर डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि कोई गुठली न रहे। इस मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि यह तले से चिपके नहीं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और इसकी स्थिरता कस्टर्ड जैसी न हो जाए। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
#2
आम का गूदा तैयार करें
आम का गूदा बनाने के लिए पहले आम को छीलकर उसके गूदे को छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को पीस लें, जब तक कि यह एकदम चिकना न बन जाए। आप चाहें तो आम को हाथ से भी मसल सकते हैं, लेकिन पीसने से गूदा ज्यादा मुलायम बनता है। अब इस गूदे को गाढ़े दूध वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसमें केसर और शहद आदि शामिल कर दें।
#3
पोंसट को ठंडा करें
मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें और इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख दें, ताकि यह अच्छी तरह जम सके। आम पोंसट को कम से कम 2 घंटे तक फ्रिज में रखना जरूरी है, ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए और इसका स्वाद बेहतर हो जाए। इसकी सजावट करके इसे आनंद लेकर खाएं।