घर में लाल मिर्च नहीं है? इन सामग्रियों का करें इस्तेमाल, खाने में आएगा तीखापन

लाल मिर्च का पाउडर कई भारतीय खाने का जरूरी हिस्सा है। इसकी तीखी और मसालेदार खासियत खाने का स्वाद बढ़ा देती है। हालांकि, अगर घर में लाल मिर्च नहीं है तो खाने का स्वाद थोड़ा फीका लग सकता है। ऐसे में आप कुछ अन्य मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके खाने को तीखा और मसालेदार बना देंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जो लाल मिर्च का विकल्प बन सकते हैं।

#1 काली मिर्च का पाउडर लगाएं काली मिर्च पाउडर न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह खाने में तीखापन भी बढ़ा सकता है। यह पाचन को भी बेहतर कर सकता है। अगर आप काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके खाने में एक अलग ही स्वाद आएगा। आप इसे सब्जियों, दालों और चटनी में डाल सकते हैं। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाएगा और यह मसालेदार भी बनेगा। इस तरह काली मिर्च आपके खाने को खास बना सकती है।

#2 देगी मिर्च का करें इस्तेमाल देगी मिर्च एक प्रकार का मिर्च पाउडर है, जो खाने में तीखापन और रंग दोनों जोड़ता है। यह खाने को मसालेदार बनाने के साथ-साथ उसमें एक सुंदर लाल रंग भी जोड़ता है। आप इसका इस्तेमाल सलाद, सूप, सब्जियों और स्नैक्स पर छिड़क सकते हैं। यह आपके खाने को एक नया स्वाद देगा और उन्हें और भी आकर्षक बना देगा। देगी मिर्च खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ इसे एक अलग लुक भी देता है।

#3 हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर लगाएं अगर आपके पास हरी मिर्च हैं तो उनका पेस्ट बनाकर खाने में डाल सकते हैं। यह न केवल तीखा होगा, बल्कि इसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा भी होगी, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। हरी मिर्च का पेस्ट चटनी, करी और सब्जियों में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपके खाने में एक नया स्वाद जुड़ जाएगा और यह और भी मसालेदार बन जाएगा। हरी मिर्च का पेस्ट खाने को और भी रोचक बना सकता है।

