सर्दियों का खास पकवान है निमोना, जानिए मटर से बनने वाले इस लजीज व्यंजन की रेसिपी

निमोना एक पारंपरिक उत्तर भारतीय पकवान है, जो खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद किया जाता है। यह व्यंजन हरी मटर और मसालों को अनोखा मेल होता है, जो सर्दियों में गर्माहट देने का काम करता है। निमोना को आमतौर पर रोटी या चावल के साथ परोसा जाता है। आज हम आपको निमोना की रेसिपी बताने वाले हैं, जो बेहद आसान है। इस पकवान का स्वाद चखने के बाद आप इसे बार-बार बनाएंगे।

सामग्री निमोना बनाने के लिए जरूरी सामान निमोना बनाने के लिए आपको ताजा हरी मटर, आलू, टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और तेल की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस या खटाई भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसमें भारतीय खान-पान में इस्तेमाल होने वाले आम मसाले ही डाले जाएंगे।

स्टेप-1 हरी मटर को उबाल लें निमोना बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबाल लें और उसमें हरी मटर डालें। 5-7 मिनट तक मटर को उबलने दें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। उबलने के बाद मटर को छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इससे निमोना का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक पौष्टिक भी बनेगा। उबली हुई मटर को ठंडा करके अलग रख दें, ताकि वे ठंडी हो जाएं और पकाने में आसानी हो।

स्टेप-2 मसाले भूनें अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालें और उसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट तक भूनें, ताकि उसका कच्चा स्वाद हट जाए। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और थोड़ी देर पकने दें। यह मसालेदार मिश्रण निमोना को खास स्वाद देता है।

स्टेप-3 सब्जियां और मसाले मिलाएं इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालें और उसे नरम होने तक पकाएं। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मसाले अच्छी तरह से भूनने चाहिए, ताकि उनका कच्चा स्वाद हट जाए और उनका स्वाद बढ़ जाए। इसके बाद उबली हुई हरी मटर और उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर इस मिश्रण में मिलाएं। इन सामग्रियों को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें।