निकोटिन और तंबाकू का ऊतकों की मरम्मत पर असर

निकोटिन और तंबाकू का धुआं ऊतकों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं को पहुंचाता है नुकसान

लेखन सयाली 04:59 pm Nov 23, 202604:59 pm

क्या है खबर?

निकोटिन और तंबाकू का सेवन हमेशा से ही खतरनाक रहा है, लेकिन अब इसका कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी उजागर हो रहा है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि निकोटीन और तंबाकू का धुआं उन कोशिकाओं पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, जो ऊतकों की मरम्मत और घाव भरने में अहम भूमिका निभाती हैं। यह अध्ययन उन लोगों के लिए अहम है, जो धूम्रपान छोड़ने के बाद निकोटिन का सेवन बढ़ा देते हैं।