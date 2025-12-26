निक जोनस बीमार पड़ने पर पीते हैं ये देसी काढ़ा, प्रियंका चोपड़ा ने किया खुलासा

प्रियंका चोपड़ा की शादी के बाद से निक जोनस पूरे देश के दामाद बन गए हैं। हमारी देसी गर्ल ने निक को भी दिल से देसी बना दिया है, क्योंकि उन्हें देसी खाना पसंद आने लगा है। प्रियंका हाल ही में नेटफ्लिक्स के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो- सीजन 4' में नजर आई थीं। इसके दौरान उन्होंने खुलासा किया कि निक बीमार पड़ने पर देसी काढ़ा पीना पसंद करते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

निक निक हर जगह पीते हैं काढ़ा कपिल शर्मा ने शो के दौरान प्रियंका से पूछा कि क्या उन्होंने निक को भारतीय मसालों से परिचित कराया है या नहीं। इस पर अभिनेत्री ने जवाब दिया, "जो काढ़ा हम यहां बीमार होने पर पीते हैं, वह हम घर पर भी हमेशा बनाते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "निक कहीं भी हों, वह काढ़ा और गर्म पानी पीते ही हैं।" यह सदियों पुराना देसी नुस्खा है, जो गायकों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

काढ़ा क्या होता है काढ़ा? काढ़ा एक पारंपरिक आयुर्वेदिक पेय होता है, जो कई तरह के औषधीय मसालों से बनता है। यह एक किस्म की हर्बल चाय होती है, जिसे बनाने के लिए मसालों को पानी में देर तक उबाला जाता है। इसमें आप हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, शहद और गुड़ जैसे मसाले मिला सकते हैं। इसे पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है और सर्दी-जुखाम भी ठीक हो जाता है।

रेसिपी सबसे प्रसिद्ध काढ़े की रेसिपी काढ़ा की रेसिपी बेहद आसान होती है, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं। इसके लिए एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दें। कुछ मिनट बाद इसमें तुलसी की पत्तियां, कुटी हुई अदरक, कुटी हुई काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और हल्दी डालें। इन सभी मसालों के अच्छी तरह उबल जाने के बाद इसे छानकर कप में निकाल लें। इसके बाद इसमें शहद या गुड़ शामिल कर दें, ताकि हल्की मिठास आ जाए।

