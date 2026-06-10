आपके घर पर नया कुत्ता आया है तो खरीदें ये 5 जरूरी सामान
क्या है खबर?
अगर हाल ही में आपके घर पर एक नया कुत्ता आया है तो आपको उसके लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने की जरूरत है। ये सामान न केवल आपके कुत्ते की सुरक्षा और सेहत के लिए अहम हैं, बल्कि उसे आराम और खुशी भी देते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे जरूरी सामानों के बारे में बताएंगे, जो आपके नए कुत्ते के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं।
#1
खाने-पीने के लिए सही बर्तन
अपने नए कुत्ते के लिए अच्छे और सुरक्षित खाने-पीने के बर्तन खरीदें। ये बर्तन स्टेनलेस स्टील या सिरेमिक के होने चाहिए क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जल्दी खराब हो जाते हैं और उनमें कीटाणु पनप सकते हैं। बर्तनों का आकार भी अहम है। छोटे कुत्तों के लिए छोटे और बड़े कुत्तों के लिए बड़े बर्तन चुनें ताकि उनका खाना और पानी आसानी से मिल सके। इसके अलावा बर्तनों को साफ करना भी आसान होना चाहिए।
#2
आरामदायक सोने की जगह
आपके नए कुत्ते को एक आरामदायक सोने की जगह मिलनी चाहिए, जहां वह आराम से सो सके। बिस्तर का आकार उसके शरीर के अनुसार होना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से फैल सके। इसके अलावा बिस्तर का कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए, जिसे धोना आसान हो और जो लंबे समय तक टिक सके। ध्यान रखें कि बिस्तर का गद्दा भी मोटा हो ताकि उसके जोड़ों पर ज्यादा दबाव न पड़े और वह आराम महसूस कर सके।
#3
पट्टा और हार्नेस
पट्टा और हार्नेस आपके कुत्ते की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। जब आप उसे बाहर टहलाने ले जाएं तो उसे पट्टा बांधकर रखें ताकि वह बिना नियंत्रण के भाग न सके। हार्नेस उसके शरीर पर अच्छी तरह से फिट होना चाहिए ताकि वह आरामदायक महसूस करे और साथ ही सुरक्षित भी रहे। हार्नेस और पट्टा दोनों ही ऐसे होने चाहिए, जिनसे आपके कुत्ते को किसी तरह की असुविधा न हो।
#4
खेलने के खिलौने
खिलौने न केवल आपके कुत्ते का मनोरंजन करेंगे बल्कि उसके मानसिक विकास में भी मदद करेंगे। ऐसे खिलौने चुनें, जो चबाने योग्य हों और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकें। इसके अलावा आप उसके लिए गेंद, फ्रिसबी या रबर के खिलौने भी खरीद सकते हैं, जिन्हें वह खेल सके। इससे उसका शारीरिक विकास भी होगा और वह खुश रहेगा। साथ ही आप उसके लिए कुछ टॉगल खिलौने भी खरीद सकते हैं, जो उसके दांतों को साफ रखें।
#5
नहाने का सामान
अपने नए कुत्ते की सफाई बनाए रखने के लिए नहाने का सामान खरीदना न भूलें। इसमें शैंपू, कंडीशनर, ब्रश आदि शामिल होने चाहिए, जो उसके फर को साफ-सुथरा रखें। शैंपू और कंडीशनर ऐसे होने चाहिए, जो उसकी त्वचा पर कोमल हों और किसी भी प्रकार की एलर्जी न हो। इसके अलावा ब्रश ऐसा होना चाहिए, जिससे उसके फर को सुलझाना आसान हो और उसकी त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।