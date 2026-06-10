आपके घर पर नया कुत्ता आया है तो खरीदें ये 5 जरूरी सामान

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खेलने के खिलौने

खिलौने न केवल आपके कुत्ते का मनोरंजन करेंगे बल्कि उसके मानसिक विकास में भी मदद करेंगे। ऐसे खिलौने चुनें, जो चबाने योग्य हों और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकें। इसके अलावा आप उसके लिए गेंद, फ्रिसबी या रबर के खिलौने भी खरीद सकते हैं, जिन्हें वह खेल सके। इससे उसका शारीरिक विकास भी होगा और वह खुश रहेगा। साथ ही आप उसके लिए कुछ टॉगल खिलौने भी खरीद सकते हैं, जो उसके दांतों को साफ रखें।