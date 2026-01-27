नई दुल्हनों का श्रृंगार इन गहनों के बिना माना जाता है अधूरा, पहनकर लगेंगी सुंदर
शादी के बाद हर लड़की चाहती है कि वह सबसे सुंदर दिखे। इसके लिए गहने बहुत अहम होते हैं। सही गहनों का चयन और उन्हें सही तरीके से पहनना आपके लुक को और भी खास बना सकता है। आज फैशन टिप्स में हम आप कुछ ऐसे गहनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पहने बिना नई दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इन्हें पहनने के बाद आप बेहद खूबसूरत दिखेंगी और ससुराल में सभी आपकी तारीफ करेंगे।
#1
सोने की चूड़ियां
सोने की चूड़ियां भारतीय शादियों में अहम मानी जाती हैं। ये न केवल सुहाग की निशानी होती हैं, बल्कि हर कपड़े के साथ अच्छी लगती हैं। सोने की चूड़ियों का चयन करते समय ध्यान रखें कि उनका डिजाइन सरल हो, ताकि वे आपके बाकी गहनों के साथ अच्छे से मेल खाएं। भारी सोने की चूड़ियों के साथ आप लाल और हरी रंग की कांच की चूड़ियां सजा सकती हैं। अगर आप चूड़ा पहनती हैं तो उसके आगे-पीछे कड़े पहन लें।
#2
मंगलसूत्र
मंगलसूत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, जो शादीशुदा महिला की निशानी है। इसे पति अपने हाथों से पत्नी के गले में पहनाता है। मंगलसूत्र का आकार और डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जिससे यह आपके अन्य गहनों के साथ मेल खाए। इन दिनों बाजार में कई मिनिमल डिजाइन वाले मंगलसूत्र मिलते हैं, जो आपके हर कपड़े के साथ अच्छा लग सकता है। सोने, काले मोती और हीरे वाले मंगलसूत्र सबसे अच्छे लगते हैं।
#3
सोने की बालियां
सोने की बालियां चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करती हैं। इन्हें चुनते समय ध्यान रखें कि वे न बहुत भारी हों और न ही बहुत हल्की हों। सोने की बालियां हमेशा सुरक्षित विकल्प होती हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती हैं और हर प्रकार के कपड़ों के साथ अच्छी लगती हैं। आप अपनी पसंद की लंबाई, आकार, डिजाइन और वजन वाली बालियां खरीद सकती हैं। कम से कम 2 से 3 आकार वाली बालियां खरीद लें।
#4
नथ
नथ यानी नथनी श्रृंगार का अहम हिस्सा होती है, जिससे चेहरा खिल उठता है। इसे चुनते समय ध्यान रखें कि इसकी डिजाइन न बहुत भारी हो और न ही बहुत हल्की हो। साधारण नथ आपके चेहरे पर निखार लाएगी और आपके पूरे लुक को खास बनाएगी। नथनी का आकार ऐसा होना चाहिए, जिससे यह आपके बाकी गहनों के साथ अच्छे से मेल खाए और आपका लुक पारंपरिक और आकर्षक, दोनों ही लगे।
#5
बिछिया
शादी के बाद पैरों को सजाने के लिए बिछिया पहनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैवाहिक जीवन में बिछिया खुशहाली, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सौभाग्य के लिए पहनी जाती है। बिछिया हमेशा चांदी की होती हैं, जिनमें अलग-अलग डिजाइन उपलब्ध रहते हैं। इन्हें हर वक्त पहने रहना चाहिए, ताकि पैर भी सुंदर लगें और श्रृंगार भी पूरा हो जाए। ये सभी गहने दुल्हन को दुल्हन जैसा दिखाते हैं।