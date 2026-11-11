डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति को न कहें ये बातें

किसी को डिप्रेशन का सामना करते देख कभी न कहें ये 5 बातें

लेखन अंजली 06:00 pm Nov 11, 202606:00 pm

क्या है खबर?

डिप्रेशन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। यह किसी को भी हो सकती है और इसका असर न सिर्फ व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि उसके परिवार और दोस्तों पर भी पड़ता है। अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है तो उसे कुछ बातें कभी भी न कहें क्योंकि इससे उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताते हैं।