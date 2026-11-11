किसी को डिप्रेशन का सामना करते देख कभी न कहें ये 5 बातें
क्या है खबर?
डिप्रेशन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। यह किसी को भी हो सकती है और इसका असर न सिर्फ व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि उसके परिवार और दोस्तों पर भी पड़ता है। अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है तो उसे कुछ बातें कभी भी न कहें क्योंकि इससे उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताते हैं।
#1
ऐसा मत सोचो
अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसे यह कहना गलत है कि 'ऐसा मत सोचो' या 'ऐसा मत करो'।
यह कहना कि 'ऐसा मत सोचो' या 'ऐसा मत करो' एक सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में बहुत दबाव डालती है।
डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति पहले ही खुद पर बहुत दबाव महसूस कर रहा होता है। ऐसे में इस तरह की बातें उसे और भी तनाव में डाल सकती हैं।
#2
तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ है
अगर किसी का कहना है कि 'तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ है' तो यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है और इसमें किसी की गलती नहीं होती।
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए इस तरह की बातें करने से बचें और सहानुभूति दिखाएं।
#3
तुम्हारी तो कोई सुनता भी नहीं
यह कहना कि 'तुम्हारी तो कोई सुनता भी नहीं' भी गलत है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति को लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनता और अगर आप भी यही कहेंगे तो वह और भी अकेला महसूस करेगा।
बेहतर होगा कि आप उसे समझाएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। इससे उसे थोड़ी राहत मिलेगी और वह अपनी भावनाओं को साझा कर सकेगा।
#4
खुद पर काबू रखो
अगर आप यह कहते हैं कि 'खुद पर काबू रखो' तो यह भी एक गलत सलाह हो सकती है। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है, जिसे झटकना आसान नहीं होता।
ऐसे में इस तरह की बातें करने से बचें और उसे पेशेवर मदद लेने की सलाह दें। इससे वह सही दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इसके अलावा उसे समझाएं कि यह मानसिक समस्या है और इसमें समय लगता है।
#5
सब ठीक हो जाएगा
डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति को यह कहना कि 'सब ठीक हो जाएगा' भी गलत है। हालांकि सकारात्मक सोच रखना जरूरी है, लेकिन बिना किसी ठोस योजना या समर्थन के यह कहना सिर्फ झूठी तसल्ली देता है।
बेहतर होगा कि आप उसे विशेषज्ञ की मदद लेने के लिए प्रेरित करें और उसकी भावनाओं को समझें। इससे वह खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा और उसे थोड़ी राहत मिलेगी।