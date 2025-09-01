LOADING...
हवाई यात्रा के दौरान अपने हैंड बैग में भूलकर भी न रखें ये खाद्य 5 पदार्थ

Sep 01, 2025
Sep 01, 2025
06:34 pm
क्या है खबर?

हवाई यात्रा करना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। इसकी वजह है एयरपोर्ट के सख्त नियम, जिनका उलंघन करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कई यात्रियों को पता नहीं होता की वे अपने हैंड बैग में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। आपको एयरपोर्ट पर ये खाद्य पदार्थ नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबंधित होते हैं और सुरक्षा जांच के दौरान जब्त किए जा सकते हैं।

#1

दाल और अनाज 

भारत में घरेलू उड़ानों के दौरान आप चावल और दाल जैसे अनाज हैंड बैग में नहीं ले जा सकते। हालांकि, इन्हें अच्छी तरह पैक करके चेक किए गए सामान में रखा जा सकता है। हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच और एयरलाइन की नीतियों के कारण ये प्रतिबंध लागू किया गया है। अनाज के गिरने से फ्लाइट के उड़ान भरने में देरी आने की संभावना होती है, इसीलिए उन्हें चेक किए गए सामान में ही रखें।

#2

रसेदार भोजन

वैसे तो आप फ्लाइट में पका हुआ भोजन लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। रसेदार व्यंजन और ऐसे पकवान, जिनकी खुशबु बहुत तीव्र हो फ्लाइट में प्रतिबंधित होते हैं। यात्रियों को सूखा और अच्छी तरह पैक किया हुआ पका भोजन ले जाने की अनुमति होती है। डिब्बाबंद सूप, नुटेला, पीनट बटर या तैयार सब्जियां 100 मिलीलीटर तरल नियम से अधिक होती हैं। इन्हें आप चेक किए गए सामान में पैक कर सकते हैं।

#3

नारियल और खुशबु वाले फल

जिन फलों की सुगंध बहुत तेज होती है, उन्हें भी फ्लाइट में ले जाने की गलती न करें। इनमें डुरियन और कटहल आदि जैसे फल शामिल होते हैं। कुछ देशों में कीट संक्रमण के डर से पके हुए आम ले जाने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। वहीं, कुछ देशों में केले ले जाना भी मना होता है। इसके अलावा नारियल को भी ज्वलनशीलता के खतरे के चलते प्रतिबंधित किया गया है।

#4

घी और तेल

तरल पदार्थों पर प्रतिबंध के कारण हैंड बैग में तेल और घी ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि, आप अपने चेक किए गए सामान में इन्हें ले जा सकते हैं। क्यूंकि तेल अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, इसलिए सुरक्षा कारणों से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हें पैक करने से पहले हमेशा अपनी एयरलाइन के दिशानिर्देश पढ़ लें। चेक-इन बैगेज में ले जाते समय सुनिश्चित करें की घी और तेल के डिब्बे अच्छी तरह से बंद हों।

#5

मसाले

हवाई यात्रा के दौरान आप चेक किए गए सामान में तो मसाले रख सकते हैं, लेकिन हैंड बैग में उन्हें ले जाना मना है। पाउडर वाले मसालों की जांच करना कठिन होता है और ये सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मसालों में कीट या बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जो मुसीबत पैदा कर सकते हैं। इसीलिए, बेहतर होगा कि आप उन्हें चेक किए गए सामान में रखें और तरल वाले मसाले न ले जाएं।