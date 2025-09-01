नेल आर्ट करते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

नेल आर्ट का चलन महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि, नेल आर्ट करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो आपके लुक को बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनसे बचकर आप अपने नेल आर्ट को बेहतरीन बना सकती हैं और हर मौके पर सबसे अलग दिख सकती हैं।

#1 बेस कोट लगाना न भूलें नेल पेंट लगाने से पहले बेस कोट लगाना बहुत जरूरी होता है। बेस कोट आपके नाखूनों की सुरक्षा करता है और नेल पेंट को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। अगर आप बेस कोट नहीं लगाती हैं तो नेल पेंट जल्दी खराब हो सकता है और आपके नाखून भी नुकसान पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा नेल पेंट लगाने से पहले बेस कोट जरूर लगाएं, इससे आपके नाखून सुरक्षित रहेंगे और नेल आर्ट भी अच्छा दिखेगा।

#2 सही ब्रश का चयन करें नेल आर्ट करते समय सही ब्रश का चयन करना बहुत अहम होता है। गलत ब्रश के इस्तेमाल से डिजाइन सही नहीं बनता और लुक बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा उस ब्रश का चयन करें, जो आपके डिजाइन के अनुसार हो। छोटे ब्रश से बारीक डिजाइन बनाना आसान होता है, जबकि बड़े ब्रश से बड़े और गहरे रंग भरना आसान होता है। सही ब्रश का चयन आपके नेल आर्ट को बेहतरीन बनाता है।

#3 ज्यादा नेल पॉलिश लगाने से बचें बहुत ज्यादा पॉलिश लगाने से लुक खराब हो सकता है। एक ही बार में बहुत सारी पॉलिश लगाने से वह सूखने से पहले ही खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में पॉलिश लगाएं और उसे अच्छी तरह सूखने दें। इससे नेल आर्ट लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा और लुक भी बेहतरीन दिखेगा।

#4 धैर्यपूर्वक डिजाइन बनाएं नेल आर्ट करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जल्दबाजी में छोटी-छोटी चीजें भूलना जैसे कि डिजाइन पूरा करने के बाद उसे सूखने देना या छोटे-छोटे विवरण जोड़ना, लुक बिगाड़ सकता है। इसलिए धैर्यपूर्वक काम करें और छोटे-छोटे विवरणों पर ध्यान दें। इससे नेल आर्ट न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।