पानी से कभी भी न साफ करें ये चीजें, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
पानी एक ऐसा साधारण पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना कई कामों के लिए करते हैं। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें पानी से साफ करने पर नुकसान हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि पानी से सब कुछ साफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें पानी से साफ नहीं करना चाहिए।
#1
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी से साफ नहीं करना चाहिए। जैसे कि टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। इन पर पानी डालने से करंट लग सकता है और ये खराब हो सकते हैं।
यहां तक कि पानी से चार्जर, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब हो सकते हैं।
इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सामान को सूखे कपड़े से साफ करें या उनके लिए खास सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो।
#2
लकड़ी का फर्नीचर
लकड़ी का फर्नीचर पानी से साफ करना गलत है। पानी लकड़ी के अंदर चला जाता है और उसे खराब कर सकता है। इससे लकड़ी सूख जाती है या उसमें फंगस लग सकती है।
इसके अलावा पानी से लकड़ी का रंग भी खराब हो सकता है। लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने के लिए सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें या खास लकड़ी की सफाई करने वाले उत्पादों का उपयोग करें ताकि फर्नीचर सही रहे।
#3
बिजली के पैनल या स्विच बोर्ड
बिजली के पैनल या स्विच बोर्ड को पानी से साफ नहीं करना चाहिए। इनमें करंट हो सकता है और पानी डालने से करंट लगने का खतरा रहता है। इसलिए इन चीजों को साफ करने के लिए हमेशा सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें या किसी पेशेवर की मदद लें।
अगर कहीं पर जिद्दी दाग लग गया हो तो उसे साफ करने के लिए खास बिजली की सफाई उत्पादों का उपयोग करें ताकि इनकी सफाई सही तरीके से हो सके।
#4
किताबें और कागजी काम
किताबें और कागजी काम भी पानी से साफ नहीं करनी चाहिए। इन पर पानी डालने से पन्ने चिपक सकते हैं, फट सकते हैं या खराब हो सकते हैं।
यहां तक कि पानी से किताबों में फंगस भी लग सकती है। किताबों और कागजी काम को साफ करने के लिए हमेशा सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें या उनके लिए खास सफाई उत्पादों का उपयोग करें ताकि उनकी स्थिति सही रहे।