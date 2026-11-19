बिजली के पैनल या स्विच बोर्ड को पानी से साफ नहीं करना चाहिए। इनमें करंट हो सकता है और पानी डालने से करंट लगने का खतरा रहता है। इसलिए इन चीजों को साफ करने के लिए हमेशा सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें या किसी पेशेवर की मदद लें।

अगर कहीं पर जिद्दी दाग लग गया हो तो उसे साफ करने के लिए खास बिजली की सफाई उत्पादों का उपयोग करें ताकि इनकी सफाई सही तरीके से हो सके।