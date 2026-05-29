नेपाल का खट्टा-मीठा तिताउरा उंगलियां चाटने पर कर देगा मजबूर, जानिए आसान रेसिपी

तिताउरा नेपाल का बहुत पसंद किया जाने वाला और पारंपरिक व्यंजन है। यह एक मीठा और मसालेदार पकवान है, जिसे फल और अन्य सामान से बनाया जाता है। तिताउरा खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। इसकी मिठास और खट्टापन लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इस लेख में हम आपको तिताउरा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर भी इसे आसानी से बना सकें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकें।

सामान तिताउरा के लिए जरूरी सामान नेपाली तिताउरा बनाने के लिए आपको कुछ सरल सामान की जरूरत होगी, जिसे आप आसानी से बाजार से खरीदकर ला सकते हैं। इसके लिए आपको 2-3 कच्चे आम, एक कप जितनी चीनी, एक चुटकी जितना नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए होगा। इन सभी सामान को इकट्ठा करके आप तिताउरा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

#1 आम को तैयार करें तिताउरा बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को तैयार करना होगा। इसके लिए आम को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और गुठली को हटा दें। एक कुकर में कटे हुए आम के टुकड़े और आधा कप पानी डालकर 2-3 सीटी आने तक पका लें। जब आम पक जाएं तो उन्हें थाली में निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद इन्हें हाथों या फिर मिक्सी की मदद से अच्छी तरह पीसकर इनका पेस्ट बना लें।

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#2 मिश्रण तैयार करें आम का पल्प निकालने के बाद उसे पकाने की बारी आती है। इसके लिए एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाकर गर्म हो जाने दें। इसके बाद इसमें आम का पल्प डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसमें चीनी, सादा नमक, काला नमक, भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर मिला दें। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक मिश्रण गाढ़ा होकर पैन न छोड़ने लगे और चिपचिपा न हो जाए।

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