पड़ोसी की नजर आपकी बालकनी पर रहती है? इन पौधों को लगाएं, बनेगी प्राकृतिक दीवार
क्या है खबर?
अक्सर अपार्टमेंट या घर की बालकनी पड़ोसियों की ओर खुलती है, जिससे आपकी निजता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आप कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाकर अपनी बालकनी को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। इन उपायों में पौधों का उपयोग सबसे प्रभावी है। पौधे न केवल आपकी निजता को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। आइए कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं।
#1
बांस का पौधा
बांस का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और इसे कम देखभाल की जरूरत होती है। यह आपके पड़ोसियों से दूरी बनाए रखने में मदद करता है।
बांस का पौधा हर मौसम में हरा-भरा रहता है, जिससे आपकी बालकनी हमेशा सुंदर दिखती है।
इसके अलावा बांस का पौधा पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह हवा को साफ करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाता है। इसे आप आसानी से गमलों में भी उगा सकते हैं।
#2
बेल वाले पौधे
बेल वाले पौधे जैसे कि वाइन, मनी प्लांट या बोगनविलिया आपकी बालकनी को प्राकृतिक रूप से ढक सकते हैं। इन्हें आप दीवारों या ग्रिड्स पर लगा सकते हैं, जिससे ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं और आपकी निजता को सुरक्षित रखते हैं।
बेल वाले पौधे बहुत ही आकर्षक दिखते हैं और इन्हें देखभाल करने की जरूरत भी कम होती है। इनसे आपकी बालकनी एक हरा-भरा और सुंदर माहौल बन जाती है, जो आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है।
#3
ड्रेसीना
ड्रेसीना एक ऐसा पौधा है, जो कम रोशनी में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे आप अपनी बालकनी के कोने में रख सकते हैं ताकि यह ज्यादा जगह न घेरे और आपकी निजता भी बनी रहे।
ड्रेसीना पौधे की खासियत यह है कि यह हवा से हानिकारक तत्वों को सोखकर उसे साफ बनाता है, जिससे आपके घर का माहौल ताजगी भरा रहता है।
इसके अलावा यह पौधा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है।
#4
गार्डिनिया
गार्डिनिया अपने सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है, जो आपके घर के माहौल को महका देते हैं।
इस पौधे को भी आप अपनी बालकनी के किनारों पर लगा सकते हैं ताकि यह आपकी निजता को सुरक्षित रखे।
गार्डिनिया देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसकी खुशबू पूरे माहौल को ताजगी भरी बना देती है।
इसके अलावा यह पौधा कम देखभाल मांगता है और हर मौसम में हरा-भरा रहता है।