प्रकृति फोटोग्राफी से मिल सकता है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा, जानिए कैसे

प्रकृति फोटोग्राफी करते समय हमें अपने चारों ओर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इससे हमारा मन वर्तमान में रहता है और भविष्य या अतीत की चिंताओं से मुक्त हो जाता है।

जब हम पेड़ों, फूलों या पहाड़ों की तस्वीरें खींचते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उसी पर केंद्रित होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है।

यह अभ्यास हमें जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेने की प्रेरणा देता है।