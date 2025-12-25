LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / घर पर करें ये 5 काम, चेहरे पर बरकरार रहेगी चमक
घर पर करें ये 5 काम, चेहरे पर बरकरार रहेगी चमक
दमकता चेहरा पाने के तरीके

घर पर करें ये 5 काम, चेहरे पर बरकरार रहेगी चमक

लेखन अंजली
Dec 25, 2025
08:15 pm
क्या है खबर?

चमकता चेहरा न केवल आपकी सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसके लिए महंगे सौंदर्य उत्पादों की जरूरत नहीं होती। कुछ प्राकृतिक उपायों से भी आप अपने चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने चेहरे को निखरा हुआ और चमकदार बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप बिना किसी खर्च के अपने चेहरे की देखभाल कर सकते हैं।

#1

नींबू और शहद का मास्क लगाएं

नींबू और शहद का मिश्रण आपके चेहरे की सफाई और निखार में मदद कर सकता है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा की रंगत सुधारता है और शहद त्वचा को मुलायम बनाता है। इस्तेमाल करने का तरीका: एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस उपाय को अपनाएं।

#2

एलोवेरा जेल लगाएं

एलोवेरा जेल त्वचा को नमी देता है और उसे आराम देता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: ताजा एलोवेरा पत्ता काटकर उसका जेल निकालें और चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। रोजाना या हर दूसरे दिन इस उपाय का इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिले।

Advertisement

#3

दही और बेसन का स्क्रब बनाएं

दही और बेसन का स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करता है और उसे मुलायम बनाता है। दही में ऐसा तत्व होता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाता है, जबकि बेसन त्वचा की सफाई में मदद करता है। इस्तेमाल करने का तरीका: एक चम्मच दही और दो चम्मच बेसन मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें, फिर ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार इस उपाय का इस्तेमाल करें।

Advertisement

#4

नारियल तेल से मालिश करें

नारियल तेल प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: थोड़ा-सा नारियल तेल हाथ में लें और चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें। इसे रातभर छोड़ दें ताकि आपकी त्वचा सुबह तक पोषित हो जाए। नियमित रूप से इस उपाय का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा चमकदार बनेगी।

#5

खीरे के टुकड़े लगाएं

खीरा ताजगी देने वाला होता है और आंखों के नीचे की सूजन कम करता है। इसमें विटामिन और खनिज होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: दो-तीन मोटे खीरे के टुकड़े काटकर फ्रिज में ठंडा करें, फिर आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार इस उपाय का इस्तेमाल करें।

Advertisement