जानवरों से जुड़ी ये ध्वनियां सुनकर हो जाएंगे हैरान, नहीं करेंगे विश्वास

जानवरों की कुछ ध्वनियां इतनी अनोखी होती हैं कि उन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये ध्वनि जानवरों ने ही बनाई होगी। कई जानवरों की ध्वनियां इंसानों से बहुत अलग होती हैं और उनकी आवाजें सुनकर हैरानी होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही अनोखी जानवरों की ध्वनियों के बारे में बताएंगे, जो आपको हैरान कर देंगी और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये ध्वनियां जानवरों द्वारा बनाई गई हैं।

#1 कोआला की आवाज कोआला की आवाज सुनकर आपको लगेगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। यह बहुत ही प्यारी और मासूमियत भरी आवाज होती है, जिसे सुनकर कोई भी मुस्कुरा उठेगा। कोआला आमतौर पर पेड़ों पर ही रहते हैं और वहीं से अपनी आवाज निकालते हैं। उनकी आवाज इतनी खास होती है कि कई लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि कोई बच्चा रो रहा है। यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव होता है।

#2 चीता की आवाज चीते की आवाज भी बहुत अलग होती है। यह बहुत तेज और तीखी आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर कोई भी चौंक सकता है। चीते आमतौर पर जंगलों में पाए जाते हैं और वहीं पर अपनी आवाज निकालते हैं। उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि सुनने वाले को झटका लग सकता है। यह आवाज इंसानों से बिल्कुल अलग होती है और इसे सुनकर लगता है जैसे कोई तेज आवाज वाला जानवर पास ही है।

#3 सफेद बेलबर्ड की आवाज सफेद बेलबर्ड की आवाज भी बहुत खास होती है। यह पक्षी अपनी तेज और मधुर आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। सफेद बेलबर्ड आमतौर पर जंगलों या पेड़ों पर ही मिलते हैं और वहीं पर अपनी मधुर आवाज निकालते हैं। उनकी आवाज इतनी प्यारी होती है कि सुनने वाले को खुशी महसूस होती है। यह आवाज इंसानों से बिल्कुल अलग होती है और इसे सुनकर लगता है जैसे कोई संगीतकार पास ही है।

#4 हॉव्लर बंदर की आवाज हॉव्लर बंदर अपनी तेज आवाज के लिए मशहूर होते जा रहे हैं। इनकी आवाज इतनी तेज होती है कि इसे कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह बंदर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसकी आवाज बहुत ही अनोखी होती है। इस बंदर की आवाज सुनकर आप सोचेंगे कि यह कोई बड़ा जानवर ही होगा, लेकिन असल में यह एक हॉव्लर बंदर ही है।