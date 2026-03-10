धूप में जल गई है त्वचा? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं, जल्द मिलेगा आराम

गर्मियों में ज्यादा देर तक धूप में रहने से त्वचा जलने का खतरा बढ़ जाता है। इससे त्वचा पर लालिमा, खुजली, छाले और दर्द जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। ये नुस्खे न केवल त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं, बल्कि जलन और लालिमा को भी कम करते हैं। आइए ऐसे ही कुछ असरदार घरेलू नुस्खे जानते हैं।

#1 ठंडे पानी से नहाएं धूप से जली त्वचा को आराम देने के लिए ठंडे पानी से नहाना सबसे सरल और असरदार तरीका है। ठंडा पानी त्वचा की जलन को कम करता है और इसे ठंडक पहुंचाता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में बर्फ के टुकड़े डालकर उसे अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें बैठें या स्नान करें। इससे आपकी त्वचा को ताजगी मिलेगी और जलन भी कम होगी। ध्यान रखें कि बहुत ठंडा पानी न हो, जिससे परेशानी हो सकती है।

#2 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो जलन को कम करते हैं और त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और इसे हल्के हाथों से जली हुई त्वचा पर लगाएं। कुछ मिनट तक छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा जल्दी ठीक होगी और जलन भी कम होगी।

Advertisement

#3 दही का उपयोग करें दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की जलन और लालिमा को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए ताजे दही को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। दही में मौजूद ठंडक और पोषक तत्व त्वचा को नरम और मुलायम बनाते हैं। नियमित उपयोग से जलन कम होती है और त्वचा जल्दी ठीक होती है। यह नुस्खा सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है।

Advertisement

#4 खीरे का रस लगाएं खीरा ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो जलन को कम करने और त्वचा को ताजगी देने में सहायक होता है। इसके लिए खीरे को पतले टुकड़ों में काटकर प्रभावित क्षेत्र पर रखें या इसका रस निकालकर लगाएं। कुछ मिनट तक छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा ठंडी रहती है और जलन भी कम होती है। यह नुस्खा सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है।