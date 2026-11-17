जैतून के तेल का इस्तेमाल लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा फर्नीचर के खरोंच को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। आप चाहें तो फर्नीचर पर लगे दाग-धब्बों को हटाने के लिए भी कर सकते हैं।

इसके लिए रूई पर थोड़ा-सा जैतून का तेल लगाकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद साफ कपड़े से फर्नीचर को पोंछ लें। जैतून के तेल के इस्तेमाल के अन्य तरीके जानें।