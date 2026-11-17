घर की सफाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं ये 5 प्राकृतिक सामग्रियां
क्या है खबर?
घर की सफाई के लिए हम कई तरह के केमिकल युक्त क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, जो महंगे होने के साथ-साथ हानिकारक भी होते हैं। इनसे घर की सफाई तो हो जाती है, लेकिन सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसके विपरीत कुछ प्राकृतिक चीजें हर जगह आसानी से मिल जाती हैं और सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में बताते हैं।
#1
सिरका
सिरका एक खट्टा पदार्थ है और इसका इस्तेमाल घर की सफाई के लिए किया जा सकता है। यह फर्श, खिड़कियों, बाथरूम और रसोई के कई सामानों को साफ करने के लिए अच्छा है।
इसके अलावा आप चाहें तो पानी में थोड़ा सिरका मिलाकर इसे छिड़काव बोतल में भरकर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिरके के उपयोग से घर की सफाई के तरीके जानें।
#2
नींबू
नींबू अपने खट्टे गुणों की वजह से सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है और इसकी खुशबू हर चीज को ताजगी भरी बना देती है।
आप चाहें तो नींबू के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इनसे घर के उन हिस्सों को रगड़े, जहां कीड़े-मकोड़े आ सकते हैं।
इसके अलावा आप नींबू के रस को पानी में मिलाकर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं।
#3
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से घर की सफाई के अलावा कई सेहत से जुड़े फायदे भी मिल सकते हैं।
यह न केवल घर की सफाई के लिए एक अच्छा विकल्प है, बल्कि दांतों को चमकाने और बदबूदार जूतों की गंध दूर करने में भी मदद कर सकता है।
आप चाहें तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बाथरूम और रसोई के सामानों को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं।
#4
नमक
नमक एक ऐसी प्राकृतिक चीज है, जिसका इस्तेमाल घर की सफाई के लिए किया जा सकता है।
यह बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकता है। आप चाहें तो नमक का इस्तेमाल पानी में मिलाकर छिड़काव बोतल में भरकर इसका छिड़काव कर सकते हैं।
इसके अलावा नमक का इस्तेमाल बाथरूम और रसोई के सामानों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है।
#5
जैतून का तेल
जैतून के तेल का इस्तेमाल लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने के लिए किया जा सकता है।
इसके अलावा फर्नीचर के खरोंच को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। आप चाहें तो फर्नीचर पर लगे दाग-धब्बों को हटाने के लिए भी कर सकते हैं।
इसके लिए रूई पर थोड़ा-सा जैतून का तेल लगाकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद साफ कपड़े से फर्नीचर को पोंछ लें। जैतून के तेल के इस्तेमाल के अन्य तरीके जानें।