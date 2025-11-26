शरीर में उच्च यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार हैं ये 5 पेय

यूरिक एसिड शरीर में प्यूरीन नामक पदार्थ के टूटने से बनता है। जब खून में इसका स्तर बढ़ जाता है, तो यह गाउट और किडनी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्राकृतिक पेय का सेवन फायदेमंद हो सकता है। आइए कुछ ऐसे पेय के बारे में जानते हैं, जिनका रोजाना सेवन करने से यूरिक एसिड के उच्च स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है।

#1 चेरी का जूस चेरी में एक खास तत्व होता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में सहायक होता है। रोजाना एक गिलास चेरी का जूस पीना फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए ताजी चेरी को अच्छे से पीसकर उनका जूस निकालें। इस जूस को बिना चीनी मिलाए पिएं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है।

#2 अदरक की चाय अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए अदरक की चाय का सेवन करें। इसे बनाने के लिए पानी को उबालें और उसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालें। 5 मिनट तक उबालें, फिर चायपत्ती डालकर 2-3 मिनट तक और उबालें। इसे छानकर कप में डालें और शहद मिलाकर पिएं। यह चाय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।

#3 नींबू पानी नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। लाभ के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। नींबू पानी पीने से यूरिक एसिड का स्तर संतुलित होता है और यह शरीर को हाइड्रेटेड भी रखता है।

#4 ग्रीन टी ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। रोजाना एक कप ग्रीन टी पीना फायदेमंद होता है। पानी को उबालें, फिर ग्रीन टी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। इसे छानकर कप में डालें और इसका सेवन करें। यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक होता है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद करता है।