एक्सटेंशन के बाद नाखूनों की देखभाल

एक्सटेंशन करवाने के बाद नाखून हो गए हैं कमजोर? इन तरीकों से करें उनकी देखभाल

लेखन सयाली 09:14 am Nov 25, 202609:14 am

क्या है खबर?

नाखूनों की लंबाई और सुंदरता बढ़ाने के लिए कई महिलाएं एक्सटेंशन का सहारा लेती हैं। हालांकि, जब वे इन्हें हटाती हैं तो अक्सर उन्हें अपने नाखून कमजोर और पतले मिलते हैं। यह एक आम समस्या है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने नाखूनों को फिर से मजबूत बना सकती हैं और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बहाल कर सकती हैं।