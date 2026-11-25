एक्सटेंशन करवाने के बाद नाखून हो गए हैं कमजोर? इन तरीकों से करें उनकी देखभाल
क्या है खबर?
नाखूनों की लंबाई और सुंदरता बढ़ाने के लिए कई महिलाएं एक्सटेंशन का सहारा लेती हैं। हालांकि, जब वे इन्हें हटाती हैं तो अक्सर उन्हें अपने नाखून कमजोर और पतले मिलते हैं। यह एक आम समस्या है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने नाखूनों को फिर से मजबूत बना सकती हैं और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बहाल कर सकती हैं।
#1
नाखूनों को आराम दें
एक्सटेंशन हटाने के बाद सबसे पहला कदम है अपने नाखूनों को आराम देना। अगर आपने जेल या एक्रिलिक नाखून लगवाए थे तो उन्हें तुरंत फिर से न लगवाएं।
इसके बजाय अपने नाखूनों को कुछ दिनों तक बिना किसी नेल पॉलिश या अन्य उत्पादों के छोड़ दें, ताकि वे खुली हवा में रह सकें और उनकी प्राकृतिक ताकत वापस आ सके।
इससे आपके नाखूनों को खुद को ठीक करने का मौका मिलेगा और वे जल्दी मजबूत हो सकेंगे।
#2
नियमित रूप से काटें और आकार दें
अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटना और उन्हें सही आकार देना बहुत जरूरी है। इससे वे टूटने से बचेंगे और उनकी बढ़त भी सही तरह से होगी।
आप अपने नाखूनों को छोटे रखें, ताकि वे ज्यादा मजबूत महसूस हों। इसके अलावा नाखूनों का आकार भी सही रखें, जैसे कि गोल या चौकोर, जो आपके हाथों पर अच्छा लगे।
इससे आपके नाखून ज्यादा आकर्षक दिखेंगे और उनकी देखभाल भी आसान होगी।
#3
नमी बनाए रखें
नाखूनों की मजबूती बनाए रखने के लिए उन्हें नम रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप नारियल तेल, जैतून का तेल या किसी भी अच्छे क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं।
रात को सोने से पहले अपने हाथों और नाखूनों पर इन तेलों या क्रीमों को अच्छी तरह से लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें, ताकि ये अच्छे से अवशोषित हो सकें।
इससे आपके नाखून मुलायम रहेंगे और टूटेंगे नहीं, जिससे उनकी बढ़त भी बेहतर होगी।
#4
विटामिन और प्रोटीन लें
आपकी डाइट भी आपके नाखूनों की सेहत पर असर डालती है। विटामिन-B, विटामिन-C और विटामिन-E खासकर आपके नाखूनों के लिए फायदेमंद होते हैं।
इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे पनीर, दूध और दही आदि भी आपकी डाइट में शामिल करें। इससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे, जो आपके नाखूनों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेंगे।
नियमित रूप से इन विटामिन और प्रोटीन का सेवन आपके नाखूनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
#5
नाखूनों की फाइलिंग करें
नाखूनों की फाइलिंग करना एक अच्छा तरीका है, जिससे आप उन्हें टूटने से बचा सकती हैं और उनकी बढ़त को बढ़ावा दे सकती हैं। हमेशा नरम फाइलर का इस्तेमाल करें, ताकि आपके नाखून कमजोर न हों।
तेज फाइलर से बचें, क्योंकि इससे आपके नाखून टूट सकते हैं या उनकी सतह खराब हो सकती है। नरम फाइलर से नाखूनों को आकार देना आसान होता है और वे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।