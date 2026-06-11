दूध से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई

दूध से जुड़े इन भ्रमों को न मानें, हो सकते हैं नुकसानदायक

लेखन अंजली 07:11 pm Jun 11, 202607:11 pm

क्या है खबर?

दूध एक ऐसा पेय है, जिसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि, जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मन में दूध को लेकर कई भ्रम घर कर लेते हैं। ये भ्रम अक्सर हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए आज हम आपको दूध से जुड़े ऐसे ही कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं ताकि आप सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।