दूध से जुड़े इन भ्रमों को न मानें, हो सकते हैं नुकसानदायक
क्या है खबर?
दूध एक ऐसा पेय है, जिसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि, जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मन में दूध को लेकर कई भ्रम घर कर लेते हैं। ये भ्रम अक्सर हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए आज हम आपको दूध से जुड़े ऐसे ही कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं ताकि आप सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।
#1
भ्रम- दूध पीने से मोटापा होता है
कई लोगों का मानना है कि दूध पीने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम शरीर के लिए जरूरी होते हैं और इसका संतुलित सेवन मोटापा बढ़ाने का कारण नहीं बनता। असल में, दूध में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं और इसे स्वस्थ रखते हैं। अगर आप संतुलित आहार के साथ दूध का सेवन करते हैं तो इससे मोटापा नहीं होगा।
#2
भ्रम- दूध पीने से शरीर में बलगम बढ़ता है
बहुत से लोग मानते हैं कि दूध पीने से शरीर में बलगम बढ़ता है, जिससे सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अगर व्यक्ति को पहले से ही कोई सांस संबंधी समस्या है तो उसे सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सामान्य रूप से दूध पीने से कोई समस्या नहीं होती है और यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
#3
भ्रम- दूध पीने से त्वचा पर दाने हो सकते हैं
कुछ लोगों का मानना है कि दूध पीने से त्वचा पर दाने हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। असल में, दूध में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को निखारने में मदद करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी होती है तो उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा त्वचा की देखभाल के लिए संतुलित आहार, पानी और नियमित सफाई भी जरूरी होते हैं।
#4
भ्रम- शाकाहारी लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए
यह भी एक गलत धारणा है कि शाकाहारी लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह पशु उत्पाद माना जाता है। सच तो यह है कि शाकाहारी लोगों को दूध जरूर पीना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व उनके शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए इन भ्रमों पर ध्यान न दें और संतुलित आहार के साथ दूध का सेवन करते रहें।