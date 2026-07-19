घर पर आसानी से उगाई जा सकती है सरसों, जानिए इसके लिए जरूरी बातें

पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित पानी देना बहुत जरूरी है। सरसों के पौधों को सूखने से बचाने के लिए हर दिन या दो दिन में एक बार पानी दें।

ध्यान रखें कि पानी देने का तरीका ऐसा हो कि मिट्टी गीली हो, लेकिन पौधे पर पानी ज्यादा न गिरने दें। इससे पौधों की जड़ें मजबूत होंगी और वे तेजी से बढ़ेंगे।

सही मात्रा में पानी देने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उनकी वृद्धि अच्छी होती है।