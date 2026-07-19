घर पर आसानी से उगाई जा सकती है सरसों, जानिए इसके लिए जरूरी बातें
क्या है खबर?
सरसों की सब्जी सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। इसका स्वाद लजीज होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है। अगर आप इसे अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो यह संभव है। सही जानकारी और थोड़ी मेहनत से आप अपने बगीचे में ताजा सरसों उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको सरसों की सब्जी उगाने के आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप भी इसे अपने घर पर आसानी से उगा सकें।
#1
सही जगह चुनें
सरसों की सब्जी के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। यह पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां दिनभर धूप मिल सके।
अगर आप बालकनी या छत पर बागवानी कर रहे हैं तो सुबह से लेकर दोपहर तक की धूप इसे पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करेगी।
इसके अलावा मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए भी धूप बहुत जरूरी है। इस तरह से आपके सरसों के पौधे को अच्छी वृद्धि मिलेगी।
#2
बीज बोने का तरीका
सरसों के बीज बोने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से तैयार करें।
इसके लिए जमीन को खुदाई करके उसमें खाद मिलाएं ताकि मिट्टी पौधों के लिए उपयुक्त हो जाए। इसके बाद सरसों के बीजों को लगभग 1-2 इंच गहराई तक मिट्टी में बोएं।
ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 6-8 इंच की दूरी होनी चाहिए, जिससे पौधों को फैलने का पूरा मौका मिले और वे स्वस्थ रहें।
#3
नियमित पानी देना
पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित पानी देना बहुत जरूरी है। सरसों के पौधों को सूखने से बचाने के लिए हर दिन या दो दिन में एक बार पानी दें।
ध्यान रखें कि पानी देने का तरीका ऐसा हो कि मिट्टी गीली हो, लेकिन पौधे पर पानी ज्यादा न गिरने दें। इससे पौधों की जड़ें मजबूत होंगी और वे तेजी से बढ़ेंगे।
सही मात्रा में पानी देने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उनकी वृद्धि अच्छी होती है।
#4
खाद और पोषण देना
सरसों के पौधों को पर्याप्त पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद और पोषक तत्व दें। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें, जो पौधों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाता है।
इसके अलावा नाइट्रोजन वाले उर्वरक भी डाल सकते हैं, जिससे पत्तियां हरी-भरी रहती हैं और फल भी अच्छे आते हैं। इन उपायों से आपके सरसों के पौधे न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि अधिक उत्पादन भी देंगे।
#5
कीटों से बचाव
कीट-पतंगों से अपने सरसों के पौधों को बचाए रखना बहुत जरूरी है।
इसके लिए नियमित रूप से पौधों की जांच करें और अगर कोई कीट दिखे तो तुरंत उसे हटाएं या फिर कीटनाशक छिड़काव करें।
प्राकृतिक उपाय जैसे नीम का तेल या साबुन पानी भी उपयोगी हो सकता है।
इन सभी तरीकों का पालन करके आप आसानी से अपने घर पर ताजा और स्वादिष्ट सरसों की सब्जी उगा सकते हैं।