प्रकृति प्रेमियों के लिए भारत की ये 5 जगहें हैं बेहतरीन, एक बार जरूर जाएं

भारत में प्रकृति प्रेमियों के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। यहां की हरियाली, पहाड़, नदियां और झीलें आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। अगर आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो ये जगहें आपके लिए आदर्श हैं। यहां की सुंदरता और शांति आपको तरोताजा कर देगी। आइए आज हम आपको पांच ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जो आपको प्रकृति के और करीब ले जाएंगी।

#1 माउंट आबू (राजस्थान) राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अरावली पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान पर्यटकों को ठंडक और राहत प्रदान करता है। यहां की नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर और गुरु शिखर जैसी जगहें देखने लायक हैं। माउंट आबू में पैदल यात्रा, नाव की सवारी और ऊंट की सवारी जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो आपके सफर को और रोमांचक बना देंगी।

#2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत जगह है, जहां आप सफेद रेत वाले समुद्र तट, नीला पानी और हरे-भरे पेड़ देख सकते हैं। यहां की सेलुलर जेल, जॉली बॉयड बीच और राधानगर बीच जैसी जगहें बहुत लोकप्रिय हैं। अंडमान में पानी के नीचे की दुनिया देखने और तैराकी जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो आपके अनुभव को और भी रोमांचक बना देंगी। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

#3 कश्मीर घाटी (जम्मू-कश्मीर) कश्मीर घाटी को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है और यह हिमालय के बीच स्थित है। यहां की झेलम नदी, डल झील और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल बहुत ही सुंदर हैं। यहां आकर आप शिकारा राइड, घोड़े की सवारी और पैदल यात्रा का आनंद ले सकते हैं। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपके दिल को छू जाएगा। यहां की हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेंगे।

#4 लद्दाख लद्दाख अपने ऊंचे पहाड़ों, बर्फ से ढके चोटियों और नीले पानी वाली झीलों के लिए मशहूर है। यहां की पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी और खारदुंगला पास देखने लायक जगहें हैं। लद्दाख आकर आप बाइक यात्रा, पैदल यात्रा और नदी में नाव चलाने जैसी रोमांचक गतिविधियां कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपके दिल को छू जाएगी। लद्दाख की यात्रा आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी, जो आपकी यादों में हमेशा ताजा रहेगा।