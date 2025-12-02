कोलकाता में इन 5 स्ट्रीट फूड का जरूर लें मजा, यात्रा बन जाएगी स्वादिष्ट

कोलकाता भारत के पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और स्वादिष्ट सड़क के खाने के लिए मशहूर है। यहां की सड़क के खाने की संस्कृति बहुत ही जीवंत और विविधतापूर्ण है। यहां के खाने में आपको पारंपरिक बंगाली व्यंजन से लेकर आधुनिक मिश्रण व्यंजन तक सब कुछ मिलेगा। आइए कोलकाता में खाए जाने वाले स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं, जिनका स्वाद आप जरूर पसंद करेंगे।

#1 फुचका कोलकाता के स्ट्रीट फूड में फुचका का एक खास स्थान है। यह छोटी-छोटी कुरकुरी पूरियां होती हैं, जिन्हें तीखे पानी और आलू के मसालेदार मिश्रण के साथ परोसा जाता है। इसका तीखा और चटपटा स्वाद इसे बहुत ही लोकप्रिय बनाता है। फुचका खाने का सही तरीका यह है कि इसे एक ही बार में पूरी तरह मुंह में डाल लें ताकि इसका कुरकुरापन और मसालेदार स्वाद एकसाथ मिल जाए।

#2 चुरमुर चुरमुर कोलकाता का एक और प्रसिद्ध सड़क का खाना है, जो खासतौर पर छोटे बच्चों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए छोटे-छोटे पकोड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें मसालेदार चटनी और तले हुए बेसन के छोटे टुकड़ों के साथ मिलाया जाता है। इसका कुरकुरापन और मसालेदार स्वाद इसे खास बनाता है। चुरमुर खाने का सही तरीका यह है कि इसे धीरे-धीरे चबाकर खाया जा।

#3 चॉप-कटलेट चॉप-कटलेट कोलकाता की सड़क के खाने में एक अनोखा मिश्रण है, जिसमें आलू या सब्जियों का मिश्रण होता है। इन्हें छोटे-छोटे गोल आकार में बनाया जाता है और फिर तला जाता है। चॉप-कटलेट को मसालेदार चटनी के साथ परोसा जाता है। इसका कुरकुरापन और मसालेदार स्वाद इसे बहुत ही लोकप्रिय बनाता है। इसे खाने का सही तरीका यह है कि इसे धीरे-धीरे चबाकर खाया जाए ताकि इसका पूरा आनंद लिया जा सके।

#4 कोचुरी विद आलू डोम कोचुरी विद आलू डोम पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नाश्ता है, जिसमें छोटी-छोटी पूरियां बनाई जाती हैं और मसालेदार आलू की सब्जी के साथ परोसी जाती हैं। यह नाश्ता खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर खाया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और तड़का इसका स्वाद बढ़ाते हैं। इसे खाने का सही तरीका यह है कि इसे गर्मागर्म परोसा जाए ताकि इसका पूरा आनंद लिया जा सके और इसका स्वाद बेहतर तरीके से महसूस किया जा सके।