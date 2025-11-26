अरुणाचल प्रदेश में इन 5 गतिविधियों को आजमाना बन सकता है यादगार

अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की पहाड़ियां, नदियां और वन्यजीव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अरुणाचल की यात्रा करने वाले पर्यटक यहां के शांत वातावरण में समय बिताकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानें कि अरुणाचल प्रदेश में किन-किन गतिविधियों का लुत्फ उठाया जा सकता है।

#1 तवांग युद्ध स्मारक की यात्रा करें तवांग युद्ध स्मारक को देखने के लिए जाएं। यह स्मारक भारतीय सेना के जवानों की याद में बनाया गया था, जिन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध में साहस दिखाया था। यहां आकर आप उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनके बलिदान को याद कर सकते हैं। इस स्मारक के आसपास का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है, जहां आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं।

#2 गो डोंग वैली में पैदल यात्रा करें गो डोंग वैली में पैदल यात्रा करना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। यहां की पहाड़ियां और घने जंगल पैदल यात्रा के लिए आदर्श हैं। आप अलग-अलग प्रकार के पैदल यात्रा के रास्ते चुन सकते हैं, जो आपकी फिटनेस स्तर के अनुसार हों। पैदल यात्रा करते समय आप यहां की अनोखी वनस्पति और जीव-जंतुओं को देख सकते हैं। इसके अलावा, यात्रा के दौरान आपको कई खूबसूरत झरने और नदियां भी देखने को मिलेंगी।

#3 राफ्टिंग का मजा लें गो डोंग वैली में राफ्टिंग करना भी एक रोमांचक गतिविधि हो सकती है। यहां की नदियां राफ्टिंग के लिए मशहूर हैं, जहां आप तेज धाराओं का सामना कर सकते हैं। राफ्टिंग करते समय आपको रोमांच का अहसास होगा, जो इस अनुभव को और भी रोमांचक बना देगा। इसके अलावा राफ्टिंग के दौरान आप आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं और इस रोमांचक गतिविधि का पूरा मजा ले सकते हैं।

#4 वन सफारी का अनुभव करें गो डोंग वैली में वन सफारी करना भी एक अनोखा अनुभव हो सकता है। यहां के घने जंगलों में सफारी करते हुए आप अलग-अलग प्रकार के जंगली जानवरों जैसे बाघ, हिरण आदि को देख सकते हैं। सफारी करते समय आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलेगा और आप यहां की अनोखी वनस्पति और जीव-जंतुओं को करीब से देख सकेंगे। इस अनुभव से आपकी यात्रा यादगार बन जाएगी।