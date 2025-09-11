भारत के 5 ऐतिहासिक और लोकप्रिय बाजार, जो आपको एक बार जरूर देखने चाहिए

भारत में कई ऐतिहासिक और लोकप्रिय बाजार हैं, जो न केवल खरीदारी के लिए आदर्श स्थान हैं बल्कि इतिहास और संस्कृति का अनुभव करने का भी मौका देते हैं। इन बाजारों में आपको पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े, गहने और अन्य वस्तुएं मिलेंगी। यहां की गलियों में घूमते हुए आप भारतीय जीवनशैली और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे बाजारों के बारे में बताते हैं, जो एक बार जाने लायक हैं।

#1 चांदनी चौक (दिल्ली) चांदनी चौक दिल्ली का एक प्रमुख बाजार है, जो अपने पारंपरिक कपड़ों, गहनों और अन्य सामान के लिए जाना जाता है। यह बाजार 17वीं सदी में मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यहां की संकरी गलियों में घूमते हुए आपको पुराने समय की झलक मिलेगी। चांदनी चौक में कई छोटी-छोटी दुकानें हैं, जहां आप साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे और अन्य वस्त्र खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां आपको पुराने समय की इमारतें भी देखने को मिलेंगी।

#2 जोहरी बाजार (जयपुर) जोहरी बाजार जयपुर का एक मशहूर बाजार है, जो अपने गहनों के लिए जाना जाता है। यहां आपको सोने-चांदी के अलावा हीरे और अन्य रत्नों से बने गहने मिलेंगे। इस बाजार में कई कुशल कारीगर काम करते हैं, जो आपके लिए अनोखे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहां आपको पारंपरिक राजस्थानी कपड़े और हस्तशिल्प भी मिलेंगे। जोहरी बाजार में घूमते हुए आप राजस्थानी संस्कृति और कला को करीब से देख सकते हैं।

#3 क्रॉफर्ड मार्केट (मुंबई) क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई का सबसे पुराना बाजार माना जाता है, जो 1869 में शुरू हुआ था। यह बाजार अपनी ताजगी वाली सब्जियों, फलों और मसालों के लिए मशहूर है। क्रॉफर्ड मार्केट में घूमते हुए आप मुंबई की हलचल भरी जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं। यहां आपको अलग-अलग प्रकार की चीजें मिलेंगी, जो आपकी खरीदारी सूची को पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा यहां की गलियों में घूमते हुए आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकते हैं।

#4 लाड बाजार (हैदराबाद) लाड बाजार हैदराबाद का एक प्रमुख बाजार है, जो अपने बांग्ला वर्क वाले कपड़ों और गहनों के लिए मशहूर है। यह बाजार चारमीनार के पास स्थित है, जहां आपको पारंपरिक कपड़े, गहने और अन्य सामान मिलेंगे। लाड बाजार में घूमते हुए आप हैदराबाद की संस्कृति और कला को करीब से देख सकते हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनके हस्तशिल्प कौशल को देख सकते हैं।