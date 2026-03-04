मशरूम पसंद है? जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो कई लोगों को पसंद है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। मशरूम में प्रोटीन, विटामिन्स और जरूरी खनिज होते हैं। आइए आज हम आपको मशरूम से बनाए जाने वाले ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करेगा। इन व्यंजनों को घर पर बनाना भी आसान है और ये सभी व्यंजन संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं।

#1 मशरूम बिरयानी मशरूम बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपको पारंपरिक बिरयानी का स्वाद देगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को उबाल लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए टमाटर और मसाले जैसे जीरा, धनिया, हल्दी आदि डालें। इसके बाद इसमें कटे हुए मशरूम डालकर कुछ मिनट पकाएं, फिर इसमें उबले हुए चावल मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। आपकी मसालेदार मशरूम बिरयानी तैयार है।

#2 मशरूम करी मशरूम करी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर और मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च आदि डालें। अब इसमें कटे हुए मशरूम डालकर धीमी आंच पर पकने दें, फिर इसे गर्मार्गम परोसें।

#3 मशरूम सूप मशरूम सूप एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन डालें, फिर इसमें कटे हुए मशरूम डालकर कुछ मिनट पकाएं। अब इसमें पानी या सब्जी का पानी डालें और उबाल आने दें। इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा दूध मिलाएं। गर्मागर्म मशरूम सूप तैयार है।

