मुंबई: सप्ताहांत पर घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का बनाएं हिस्सा
क्या है खबर?
मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां की जीवनशैली, संस्कृति और इतिहास पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप सप्ताह के अंत पर मुंबई की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ खास जगहों पर जरूर जाना चाहिए। इन जगहों पर जाकर आप मुंबई की असली झलक देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक जीवनशैली का मेल आपको एक अनोखा अनुभव देगा। आइए उन जगहों के बारे में जानें।
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गेटवे ऑफ इंडिया
गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तट पर स्थित है और यहां से आपको अरब सागर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस स्मारक का निर्माण 1911 में ब्रिटिश राज के समय हुआ था। यहां से आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं, जो आपको एलिफेंटा गुफाओं तक ले जाती है। इसके अलावा यहां आसपास कई अन्य आकर्षक स्थान भी हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देंगे।
#2
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इस स्टेशन का निर्माण 1887 में हुआ था और इसकी वास्तुकला विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनी हुई है। यहां से देशभर के अलग-अलग हिस्सों के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। इसकी भव्य इमारत, ऊंची छतें और सुंदर सजावट इसे देखने लायक बनाते हैं। यहां की यात्रा आपको इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम दिखाएगी।
#3
मरीन ड्राइव
मरीन ड्राइव मुंबई का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां आप समुद्र किनारे बैठकर आराम कर सकते हैं या शाम को सूर्योदय का नजारा देख सकते हैं। यह जगह स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां की हवा में ताजगी और शांत वातावरण आपको सुकून देता है। मरीन ड्राइव पर टहलना, आस-पास की दुकानों में घूमना या बस बैठकर लोगों को देखना एक अनोखा अनुभव है।
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एलीफेंटा गुफाएं
एलीफेंटा गुफाएं मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप पर हैं, जहां प्राचीन हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इन गुफाओं में भगवान शिव, पार्वती और अन्य देवी-देवताओं की विशाल मूर्तियां बनी हुई हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको नाव की सवारी करनी पड़ती है, जो खुद एक रोमांचक अनुभव है। यहां की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति की गहराईयों से रूबरू कराएगी।
#5
जुहू बीच
जुहू बीच मुंबई का एक प्रमुख समुद्र तट है, जहां लोग सुबह-सुबह या शाम को टहलने आते हैं। यहां की रेत, पानी और माहौल बहुत ही सुखद हैं। जुहू बीच पर आपको स्थानीय स्टॉल्स पर पावभाजी, भेलपुरी आदि स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, जिन्हें खाना आपका अनुभव और भी खास बना देगा। यहां आप दोस्तों या परिवार संग समय बिताकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। इन सभी जगहों पर जाकर आप मुंबई की असली झलक देख सकते हैं।