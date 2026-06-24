मुंबई की इन जगहों पर घूमें

मुंबई: सप्ताहांत पर घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का बनाएं हिस्सा

लेखन अंजली 05:29 pm Jun 24, 202605:29 pm

क्या है खबर?

मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां की जीवनशैली, संस्कृति और इतिहास पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप सप्ताह के अंत पर मुंबई की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ खास जगहों पर जरूर जाना चाहिए। इन जगहों पर जाकर आप मुंबई की असली झलक देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक जीवनशैली का मेल आपको एक अनोखा अनुभव देगा। आइए उन जगहों के बारे में जानें।