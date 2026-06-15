स्नैक टाइम पर बनाकर खाएं मुंबई स्टाइल फ्रैंकी, बच्चे-बड़े खा कर हो जाएंगे खुश

स्नैक टाइम पर बनाकर खाएं मुंबई स्टाइल फ्रैंकी, बच्चे-बड़े खा कर हो जाएंगे खुश
क्या है खबर?
फ्रैंकी एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो खासकर मुंबई में बहुत पसंद किया जाता है। यह एक तरह का रोल होता है, जिसमें मसालेदार आलू और सब्जियां एक नरम रोटी में लिपटी होती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आइए आज हम आपको मुंबई स्टाइल फ्रैंकी बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
#1
रोटी के लिए आटा गूंथें
फ्रैंकी के लिए सबसे पहले रोटी बनानी होगी। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को 15-20 मिनट तक ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। अब छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेल लें। ध्यान रखें कि रोटी पतली हो, ताकि इसे आसानी से रोल किया जा सके और यह अच्छी तरह से पक सके। इसके बाद सभी रोटियों को तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंक लें।
#2
आलू को उबालें और मसाले मिलाएं
फ्रैंकी के लिए आपको उबले हुए आलू की जरूरत होगी। इसके लिए कुछ आलू को अच्छे से धोकर कुकर में पानी डालकर पकाएं। जब वे नरम हो जाएं तो उन्हें छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें, उसमें जीरा डालें और जब यह सुनहरा हो जाए तो इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। अंत में उबले आलू डालकर मिलाएं।
#3
चटनी तैयार करें
फ्रैंकी के लिए आपको 2 तरह की चटनी की जरूरत होगी: हरी चटनी और टमाटर की चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए धनिया पत्तियां, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू का रस पीस लें। टमाटर की चटनी के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को मिलाकर पका लें। दोनों चटनी को अलग-अलग बर्तनों में रख लें, ताकि जब आपको फ्रैंकी बनानी हो तो ये तुरंत उपलब्ध हों। इन दोनों चटनियों का इस्तेमाल फ्रैंकी में किया जाएगा।
#4
रोल बनाने का तरीका
अब फ्रैंकी रोल बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले एक सिकी हुई रोटी पर थोड़ी-सी हरी चटनी फैलाएं, फिर इसके ऊपर उबले हुए आलू का मिश्रण फैलाएं। इसके बाद परत दर परत कटे हुए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और धनिये की पत्तियां डालें। अंत में टमाटर की चटनी और नींबू का रस छिड़कें। अब रोटी को रोल करके तवे पर हल्का सेंक लें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं। इसी तरह सभी फ्रैंकी तैयार करें।