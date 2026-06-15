मुंबई फ्रैंकी की रेसिपी

स्नैक टाइम पर बनाकर खाएं मुंबई स्टाइल फ्रैंकी, बच्चे-बड़े खा कर हो जाएंगे खुश

लेखन सयाली 03:48 pm Jun 15, 202603:48 pm

क्या है खबर?

फ्रैंकी एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो खासकर मुंबई में बहुत पसंद किया जाता है। यह एक तरह का रोल होता है, जिसमें मसालेदार आलू और सब्जियां एक नरम रोटी में लिपटी होती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आइए आज हम आपको मुंबई स्टाइल फ्रैंकी बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।