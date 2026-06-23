घर बदल रहे हैं? इन 5 तरीकों से अपने पौधों को रखें सुरक्षित

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सही तरीके से ले जाएं

पौधों को नए घर ले जाते समय ध्यान रखें कि वे सही तरीके से ले जाएं। अगर संभव हो तो उन्हें गत्ते के डिब्बे में रखें या फिर किसी मजबूत डिब्बे का इस्तेमाल करें ताकि वे हिलें-डुलें नहीं। साथ ही ध्यान रखें कि डिब्बे में हवा के लिए छेद हों ताकि पौधे सांस ले सकें। अगर आपके पास छोटे पौधे हैं तो उन्हें किसी बड़े कंटेनर में रखें ताकि वे सुरक्षित रहें और नए माहौल में जल्दी ढल सकें।