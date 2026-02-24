LOADING...
मोरक्को की सबसे लोकप्रिय मिठाइयां, जिनका स्वाद चखने के लिए बेताब रहते हैं विदेशी यात्री

लेखन सयाली
Feb 24, 2026
02:31 pm
मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का एक खूबसूरत देश है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लजीज खान-पान के लिए जाना जाता है। यहां की मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें स्थानीय मसालों और सूखे मेवों का अनोखा मेल भी होता है। अगर आप मोरक्को की यात्रा करने जा रहे हैं तो वहां की इन मिठाइयों का स्वाद जरूर चखें। इनका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि दूर-दूर से लोग इन्हें खाने मोरक्को जाते हैं।

बकलावा

बकलावा मोरक्को की एक पारंपरिक मिठाई है, जो पतली परतों वाली पेस्ट्री, मेवों और शहद से बनाई जाती है। इसे ओवन में पकाया जाता है और फिर ऊपर से शहद डालकर परोसा जाता है। इसे फिलो नाम के आटे की कई महीन परतों से तैयार किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अखरोट और पिस्ता की फिलिंग की जाती है और यह रसभरी और कुरकुरी मिठाई होती है। बकलावा अब दुनियाभर में मशहूर हो चुका है।

बर्कौकस

बर्कौकस मोरक्को की एक अनोखी मिठाई है, जो चावल के आटे से बनाई जाती है। इसमें सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश और कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। बर्कौकस का स्वाद बहुत ही खास होता है और इसे खाने के बाद आप इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और विशेष मौकों पर बनाई जाती है।

सेफरन

सेफरन मोरक्को की एक पारंपरिक मिठाई है, जो सफेद रंग की होती है। इसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसमें केसर, बादाम, पिस्ता और कई तरह के सूखे मेवे भी मिलाए जाते हैं, जो इसे और लजीज बनाते हैं। सेफरन का स्वाद बहुत ही अनोखा होता है और यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और विशेष मौकों पर बनाई जाती है। इसे खाने के बाद आप इसका स्वाद भूल ही नहीं पाएंगे।

चेबाकिआ

मोरक्को की सबसे मशहूर और लजीज मिठाई चेबाकिआ है, जो एक तरह की कुकी होती है। इसे खास तौर से रमजान के महीने में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए आटे को गुलाब के आकार में ढाला जाता है। इसके बाद उसे सुनहरा होने तक तलकर शहद, संतरे के छिलके के रस और केसर के मिश्रण से लपेटा जाता है। ये कुकी इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि इन्हें एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करता है।

