मानसून में सप्ताहांत की छुट्टियों के लिए पैक करें ये 5 चीजें, यात्रा बन जाएगी आसान
क्या है खबर?
मानसून के दौरान यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। बारिश के कारण होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सही तैयारी करना जरूरी है। इस मौसम में यात्रा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे। आइए जानते हैं कि मानसून में सप्ताहांत की छुट्टियों के लिए क्या-क्या पैक करना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा सुगम हो और आपको कोई परेशानी न झेलनी पड़े।
#1
पानी से बचने के लिए रखें ये चीजें
मानसून में बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए अपने सामान में एक मजबूत छाता और पानी से बचाने वाले जूते जरूर रखें। ये चीजें आपको गीलेपन से बचाने में मदद करेंगी और फिसलन भरी सतह पर चलने में आसानी होगी। इसके अलावा आप पानी से बचाने वाला बैग भी रख सकते हैं, जिसमें आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य जरूरी चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि वे बारिश से प्रभावित न हों।
#2
कपड़े चुनते समय रखें ध्यान
मानसून में कपड़े चुनते समय सूती और हल्के कपड़ों का चयन करें। ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि जल्दी सूख भी जाते हैं। भारी कपड़े न पहनें, क्योंकि वे गीले होने पर आपको ठंड का अहसास करा सकते हैं। इसके अलावा बारिश से बचाने वाली जैकेट या बरसाती भी रखें, ताकि बारिश में भी आप सूखे रहें। साथ ही हल्के रंग के कपड़े चुनें, क्योंकि गहरे रंग जल्दी गंदे हो जाते हैं।
#3
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करें ये काम
मानसून में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अपने सामान में कुछ जरूरी दवाइयां जरूर रखें। जैसे कि बुखार, खांसी-जुकाम और पेट की समस्याओं के लिए दवाइयां रखें। साथ ही हाथ साफ करने वाला जेल और मास्क भी अपने साथ रखें, ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। इसके अलावा बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अपने साथ कुछ घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक दवाइयां भी रखें, जो आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे।
#4
इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रखें खास ख्याल
मानसून में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि बारिश के कारण खराब होने का खतरा रहता है। अपने मोबाइल फोन जैसे उपकरणों को गीले हाथों से न छुएं और उन्हें पानी से बचाने वाले बैग में रखें। अगर आप लैपटॉप या टैबलेट लेकर जा रहे हैं तो उन्हें भी किसी पानी से बचाने वाले बैग में रखें। इसके अलावा पावर बैंक भी साथ रखें, ताकि उपकरण हमेशा चार्ज रहें और आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें।
#5
यात्रा दस्तावेज और नकदी रखें सुरक्षित
अपनी यात्रा से जुड़े सभी कागज, जैसे टिकट और होटल बुकिंग आदि के प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें। डिजिटल कॉपी भी फोन में सेव करें, लेकिन प्रिंट आउट ज्यादा सुरक्षित होते हैं, इसलिए इन्हें साथ रखें। नकदी भी जरूर रखें, क्योंकि कई छोटे गांवों या कस्बों में कार्ड मशीन नहीं होतीं। पर्याप्त नकदी अपने पास रखें, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। इन सभी तैयारियों के साथ आपकी मानसून यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहेगी।