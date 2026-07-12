मानसून में सप्ताहांत की छुट्टियों के लिए पैक करें ये 5 चीजें, यात्रा बन जाएगी आसान

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इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रखें खास ख्याल

मानसून में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि बारिश के कारण खराब होने का खतरा रहता है। अपने मोबाइल फोन जैसे उपकरणों को गीले हाथों से न छुएं और उन्हें पानी से बचाने वाले बैग में रखें। अगर आप लैपटॉप या टैबलेट लेकर जा रहे हैं तो उन्हें भी किसी पानी से बचाने वाले बैग में रखें। इसके अलावा पावर बैंक भी साथ रखें, ताकि उपकरण हमेशा चार्ज रहें और आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें।