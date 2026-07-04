कॉर्न भाजी की रेसिपी

मानसून के दौरान बनाएं कुरकुरी कॉर्न भाजी, बारिश का मजा हो जाएगा दोगुना

लेखन सयाली 10:57 am Jul 04, 202610:57 am

क्या है खबर?

मानसून अपने साथ सुहाना मौसम लेकर आता है और बारिश होते ही कुछ कुरकुरा खाने का दिल करने लगता है। इसी बीच भुट्टे भी बिकने लगते हैं, जो बारिश का एक मशहूर स्नैक भी है। इससे कई तरह के बेहतरीन व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें कॉर्न भाजी भी शामिल है। आइए आज हम आपको इस पकौड़े की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं। इसके साथ चाय की चुस्कियां लेना दिल खुश कर देगा।