मानसून के दौरान न करें ये फैशन से जुड़ी गलतियां, खराब हो सकता है पूरा लुक

मानसून के दौरान न करें ये फैशन से जुड़ी गलतियां, खराब हो सकता है पूरा लुक
क्या है खबर?
मानसून यानी बारिश का मौसम जब आता है तो यह कई फैशन चुनौतियों के साथ आता है। इस दौरान कपड़े चुनते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकती हैं। सही कपड़े चुनना और उन्हें सही तरीके से पहनना बहुत जरूरी है, ताकि आप न केवल आरामदायक महसूस करें, बल्कि स्टाइलिश भी दिखें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी फैशन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मानसून में आपके पूरे लुक को खराब कर सकती हैं।
#1
भारी कपड़े पहनना
मानसून में भारी कपड़े पहनना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऊनी या मोटे सूती कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये नमी को सोख लेते हैं और आपको असहज महसूस करा सकते हैं। इसके बजाय हल्के और सांस लेने वाले कपड़ों का चयन करें, जैसे कि सूती या लिनन के कपड़े। ये कपड़े नमी को जल्दी सुखाते हैं और आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। इनसे आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगे।
#2
गहरे रंगों वाले कपड़े पसंद करना
गहरे रंगों के कपड़े मानसून के मौसम में पहनना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। काला, गहरा नीला या भूरे जैसे गहरे रंग के कपड़े बारिश के पानी में जल्दी गंदे हो जाते हैं और उन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय हल्के और चमकीले रंगों का चयन करें, जैसे सफेद, हल्का नीला या पीला। ये रंग न केवल आपको तरोताजा महसूस कराएंगे, बल्कि बारिश के पानी में भी आसानी से साफ रहेंगे।
#3
सिंथेटिक कपड़ों से तौबा न करना
मानसून के दौरान सिंथेटिक कपड़ों से दूरी बनाएं, क्योंकि ये कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते और आपको असहज बना सकते हैं। इसके अलावा जब इन पर पानी पड़ता है तो ये चिपचिपे हो जाते हैं और त्वचा पर चकत्ते भी हो सकते हैं। सूती या लिनन जैसे प्राकृतिक कपड़ों का चयन करें, जो नमी को जल्दी सोख लेते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं। इनसे आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगे और तरोताजा भी रहेंगे।
#4
ढीले कपड़े न चुनना
मानसून में ढीले कपड़े पहनना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ढीली टी-शर्ट या कुर्ता और पैंट का मेल सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये नमी को जल्दी सूखाते हैं और आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से हवा का प्रवाह बना रहता है, जिससे आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगे। इन टिप्स को अपनाकर आप मानसून के दौरान भी स्टाइलिश और आरामदायक रह सकते हैं।