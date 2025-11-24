मोमो के शौकीन एक बार चखें 'थाईपो', स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

मोमो भारत, नेपाल और तिब्बत के लोगों का पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बेहद स्वादिष्ट और मन को तृप्त करने वाला व्यंजन है। हालांकि, तिब्बत में मोमो जैसा एक और पकवान बनाया जाता है, जिसे 'थाईपो' कहते हैं। कई लोग इसे मोमो का बड़ा भाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। आज के लेख में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे।

थाईपो पहले जानिए क्या होता है थाईपो थाईपो नेपाल और तिब्बत का पारंपरिक पकवान है, जो भारत में अभी उतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। केवल पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों के लोग ही इसके बारे में जानते हैं। यह मोमो से 3 गुना बड़ा होता है और स्टीम करके ही बनाया जाता है। इसकी बाहरी परत मोमो की तुलना में मोटी और नरम होती है, क्योंकि इसके आटे में खमीर या बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इसमें भी सब्जियों और पनीर की स्टफिंग की जाती है।

सामग्री थाईपो बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री थाईपो बनाने के लिए भी वही चीजें लगती हैं, जो मोमो बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सभी सामग्रियां आपके घर की रसोई में जरूर मिल जाएंगी। थाईपो का आटा तैयार करने के लिए आपको पानी, नमक, तेल, मैदा या गेहूं का आटा, चीनी, खमीर या बेकिंग सोडा चाहिए होगा। इसकी फिलिंग बनाने के लिए पत्तागोभी, गाजर, कॉर्न, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मीर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, मक्खन, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका चाहिए होगा।

स्टेप 1 इस तरह तैयार करें थाईपो का आटा थाईपो बनाने की शुरुआत आटा गूंधने से होगी। इसके लिए एक कटोरे में 3 कप मैदा या गेहूं का आटा लें। अगर आप खमीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पानी में डालकर सक्रीय होने के लिए रख दें। अब मैदे में नमक, खमीर वाला पानी, तेल और पिसी चीनी मिलाकर मुलायम आटा गूंध लें। अगर आप खमीर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आटा गूंधते समय उसमें आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा मिला दें। इसे थोड़ी देर फूलने दें।

स्टेप 2 ऐसे बनेगी इस पकवान की स्टफिंग जब तक थाईपो का आटा फूल रहा हो तब तक उसकी स्टफिंग बना लें। सबसे पहले सभी सब्जियों को बारीक काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें। इसके बाद इसमें एक-एक करके अन्य सब्जियां डालें और आधा पकने तक भून लें। गैस बंद करने के बाद इसमें नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, मक्खन, पनीर और सिरका मिलाएं। आप चाहें तो सब्जियों को पकाए बिना भी थाईपो में भर सकते हैं।