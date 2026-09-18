गणपति विसर्जन के समय न करें ये गलतियां

गणपति विसर्जन के समय करने से बचें ये गलतियां, भगवान गणेश की होगी कृपा

लेखन सयाली 01:24 pm Sep 18, 202601:24 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी पर लोग भगवान गणेश को धूम-धाम से घर लाते हैं, जो इस साल 14 सितंबर को शुरू हुई थी। इस दौरान भक्त भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर लेकर जाते हैं और फिर 10वें या 11वें दिन उन्हें पानी में विसर्जित कर देते हैं। हालांकि, विसर्जन के समय कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। आइए ऐसी ही गलतियों के बारे में जानते हैं, जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए।