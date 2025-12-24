गाना सीखने वाले लोग कर देते हैं ये 5 गलतियां, आप करें सुधार

गाना एक खूबसूरत कला है, लेकिन अक्सर नए गायक कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। इन गलतियों को समझकर और सही दिशा में मेहनत करके आप अपने गायन कौशल को बेहतर बना सकते हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है ताकि आप एक बेहतर गायक बन सकें और अपना गायन कौशल निखार सकें।

#1 गले पर जोर डालना अक्सर नए गायक गाने के दौरान अपने गले पर बहुत जोर डालते हैं, जिससे उनकी आवाज खराब हो सकती है। इसके बजाय उन्हें अपनी आवाज को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वे सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी आवाज को प्राकृतिक रूप से बहने दें। इससे उनकी आवाज में निखार आएगा और वे गाने का असली मजा ले सकेंगे।

#2 सांस लेने की गलत तकनीक गाने के दौरान सही तरीके से सांस लेना बहुत जरूरी है, लेकिन नए गायक अक्सर गलत तरीका अपनाते हैं। उन्हें अपने पेट को भरकर सांस लेनी चाहिए, न कि अपने सीने को। इससे उनकी आवाज मजबूत होगी और लंबे सुर लगाने में आसानी होगी। इसके लिए वे गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं और अपने पेट को भरकर सांस लेने की कोशिश करें। इससे उनकी आवाज में निखार आएगा और वे गाने का असली मजा ले सकेंगे।

#3 सुर पर ध्यान न देना नए गायक अक्सर सुर पर ध्यान नहीं देते और इससे उनकी आवाज बिगड़ सकती है। उन्हें हमेशा सुर में गाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनकी आवाज सही बने रहे। इसके लिए वे अपनी आवाज की सीमा को समझें और उसी के अनुसार गाने का चुनाव करें। इससे उनकी आवाज में निखार आएगा और वे गाने का असली मजा ले सकेंगे। इसके अलावा वे सुर की गलतियों को सुधारने के लिए नियमित अभ्यास करें।

#4 वार्मअप न करना गाने से पहले वार्मअप करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन नए गायक अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वार्मअप करने से आपकी आवाज खुल जाती है और आप बेहतर तरीके से गा पाते हैं। इसके लिए आप हल्की-फुल्की तैयारी कर सकते हैं जैसे कि गहरी सांस लेना, हल्का गाना गाना आदि। इससे आपकी आवाज मजबूत होगी और लंबे सुर लगाने में आसानी होगी। इसके अलावा आप अपनी आवाज की सीमा को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें।