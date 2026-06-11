दूध से जुड़ी इन 5 आदतों को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा, मिलेगा पोषण
क्या है खबर?
दूध एक ऐसा पेय है, जो हमारे शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। यह हड्डियों के लिए बहुत जरूरी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है और इसमें विटामिन-D और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद लैक्टोज पाचन के लिए फायदेमंद होता है। आइए आज हम आपको दूध से जुड़ी ऐसी 5 आदतें बताते हैं, जिन्हें अपनाने से आपको इसका अधिकतम फायदा मिल सकता है।
#1
सुबह और शाम का दूध पीना है फायदेमंद
सुबह और शाम का दूध पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सुबह का दूध पीने से आपको दिनभर की ऊर्जा मिलती है और शाम का दूध पीने से रातभर की आरामदायक नींद मिलती है। इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा दूध में मौजूद लैक्टोज पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है।
#2
ताजे दूध का करें सेवन
ताजे दूध का सेवन हमेशा लाभदायक होता है। इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और यह शरीर को बेहतर तरीके से पोषण देता है। ताजे दूध में कोई अप्राकृतिक तत्व नहीं होते, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहता है। इसलिए कोशिश करें कि पैकेट बंद दूध की बजाय ताजे दूध का ही सेवन करें। इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। ताजे दूध के सेवन से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
#3
सही समय पर करें दूध का सेवन
दूध का सही समय पर सेवन करना बहुत जरूरी है। सुबह नाश्ते के समय और रात को सोने से पहले दूध पीना सबसे अच्छा समय माना जाता है। इससे आपके शरीर को दिनभर की ऊर्जा मिलती है और रातभर की आरामदायक नींद मिलती है। इसके अलावा इन दोनों समयों पर दूध पीने से आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है और आपको इसका पूरा पोषण मिल पाता है। इसलिए इन दोनों समयों पर दूध का सेवन जरूर करें।
#4
बिना उबाले पिएं
दूध को उबालकर पीने से उसमें मौजूद पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए हमेशा बिना उबाले ही दूध का सेवन करें। इसमें मौजूद सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर को मिलेंगे। बिना उबला हुआ दूध शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला माना जाता है, जिससे पाचन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ताजे और बिना उबले हुए दूध का ही सेवन करें।
#5
सही तरीके से स्टोर करें
दूध को हमेशा ठंडे स्थान में रखें ताकि यह खराब न हो सके और लंबे समय तक ताजा रहे। प्लास्टिक बैग्स या कंटेनर्स में दूध रखने से बचें क्योंकि इनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। बेहतर होगा कि आप कांच या स्टेनलेस स्टील की बोतल का ही इस्तेमाल करें। इस तरह आप इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।