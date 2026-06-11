दूध से जुड़ी इन 5 आदतों को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा, मिलेगा पोषण

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सही समय पर करें दूध का सेवन

दूध का सही समय पर सेवन करना बहुत जरूरी है। सुबह नाश्ते के समय और रात को सोने से पहले दूध पीना सबसे अच्छा समय माना जाता है। इससे आपके शरीर को दिनभर की ऊर्जा मिलती है और रातभर की आरामदायक नींद मिलती है। इसके अलावा इन दोनों समयों पर दूध पीने से आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है और आपको इसका पूरा पोषण मिल पाता है। इसलिए इन दोनों समयों पर दूध का सेवन जरूर करें।