मेक्सिकन अंदाज में बनाएं लजीज टॉर्टिला रैप, स्वादिष्ट के साथ-साथ होता है पौष्टिक

टॉर्टिला रैप स्वादिष्ट और बनाने में आसान होते हैं। ये रैप खासकर व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। इस लेख में हम आपको मेक्सिकन अंदाज में टॉर्टिला रैप बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा और कुछ सेहतमंद सामग्रियों का उपयोग करना होगा। ये सेहतमंद होने के साथ-साथ लजीज भी होंगे।

#1 टॉर्टिला बनाने का तरीका सबसे पहले टॉर्टिला तैयार करना होगा। इसके लिए आपको गेहूं के आटे, पानी और नमक की जरूरत होगी। आटे को गूंधकर छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें बेलकर तवे पर सेंक लें। ध्यान रखें कि टॉर्टिला दोनों तरफ से हल्का सुनहरा हो, ताकि उनका स्वाद बढ़िया आए। इस तरह आप अपने टॉर्टिला को तैयार कर सकते हैं, जिसे आप बाद में किसी भी तरह की फिलिंग के साथ उपयोग कर सकते हैं।

#2 फिलिंग के लिए सब्जियों का चयन अब फिलिंग तैयार करने की बारी आती है। मेक्सिकन अंदाज के रैप के लिए आपको शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मक्का और बीन्स जैसी सब्जियों का उपयोग करना होगा। इन सभी सब्जियों को बारीक काट लें और एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके डालें। इसमें जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। जब तक सब्जियां नरम न हो जाएं तब तक पकाएं। यहां पर आप अपने पसंदीदा मसालों का भी उपयोग कर सकते हैं।

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#3 टमाटर का सालसा बनाएं अपने मेक्सिकन टॉर्टिला रैप को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का सालसा भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस चाहिए होगा। इन सभी सामग्रियों को बारीक काटकर एक कटोरे में मिला लें। इसमें नमक और थोड़ा-सा जीरा पाउडर डालें। यह सालसा आपके रैप को एक नया स्वाद देगा और इसे और भी लाजवाब बनाएगा। यहां पर आप अपने पसंदीदा मसालों का भी उपयोग कर सकते हैं।

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