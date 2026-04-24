कच्चा रह गया पास्ता? इन तरीकों को अपनाकर उसे किया जा सकता है ठीक

पास्ता एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे कई लोग बनाना पसंद करते हैं। हालांकि, कभी-कभी यह कच्चा रह जाता है और खाने लायक नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इसे सॉस में नहीं मिलाया जा पाता। अगर आप भी इस समस्या का सामना करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप कच्चे पास्ता को ठीक कर सकते हैं और उसे खाने लायक बना सकते हैं।

#1 पानी का सही उपयोग करें पास्ता को ठीक करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप उसे सही तरीके से पकाएं। अगर आपका पास्ता कच्चा रह गया है तो उसे पानी में डालकर उबालें। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरें और उसे अच्छे से गर्म करें, फिर उसमें नमक डालें। जब पानी उबलने लगे तो कच्चा पास्ता डालें और उसे 5-7 मिनट तक पकाएं। उसे गलने न दें और केवल उतना ही पकाएं, जितने में वह पूरी तरह पक जाए।

#2 माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो यह एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। कच्चे पास्ता को माइक्रोवेव में पकाने के लिए सबसे पहले उसे एक माइक्रोवेव-सुरक्षित बर्तन में डालें और ऊपर से पानी डालें। अब इसे माइक्रोवेव पर तेज तापमान पर 8-10 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में चेक करते रहें, ताकि आपका पास्ता जल न जाए। इस तरीके से आपका पास्ता पूरी तरह से पक जाएगा और खाने लायक बन जाएगा।

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#3 भाप से पकाने की कोशिश करें भाप से पकाना एक सेहतमंद तरीका हो सकता है, जिससे आपका कच्चा पास्ता ठीक हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक भाप देने वाला बर्तन लें और उसमें पानी भरकर उसे गर्म करें। अब कच्चे पास्ता को भाप देने वाली टोकरी में डालें और ऊपर से ढक्कन लगाकर 10-15 मिनट तक भाप दें। इस दौरान ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, क्योंकि इससे पास्ता गीला हो सकता है। इस तरीके से आपका पास्ता पूरी तरह से पक जाएगा।

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