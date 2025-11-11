मेहंदी समारोह के लिए पुरुष चुन सकते हैं ये कपड़े, लगेंगे सबसे ज्यादा स्टाइलिश

मेहंदी समारोह भारतीय शादी का एक अहम हिस्सा है। इस मौके पर महिलाएं तो खास तैयार होती हैं, लेकिन पुरुष भी पीछे नहीं रहते। सही कपड़े चुनना जरूरी होता है ताकि आप न केवल आरामदायक महसूस करें, बल्कि स्टाइलिश भी दिखें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कपड़ों के सुझाव देंगे, जो मेहंदी समारोह के लिए उपयुक्त हैं और आपको खास बनाने में मदद करेंगे। इन कपड़ों में पारंपरिक और आधुनिक दोनों का मेल होगा।

#1 कुर्ता-पायजामा सेट कुर्ता-पायजामा सेट पुरुषों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या हल्के नीले रंग चुनें ताकि यह आरामदायक लगे। कुर्ते पर थोड़ी कढ़ाई या जरी की कारीगरी हो तो यह ज्यादा आकर्षक लगेगा। पायजामा का कपड़ा सूती होना चाहिए ताकि त्वचा को हवा लगती रहे और पसीना सोखता रहे। इस तरह का सेट आपको पारंपरिक और स्टाइलिश दोनों दिखाएगा, जिससे आप मेहंदी समारोह में खास नजर आएंगे।

#2 धोती-कुर्ता धोती-कुर्ता एक पारंपरिक और आकर्षक विकल्प है, जो आपको अलग दिखाएगा। सफेद या हल्के रंग की धोती चुनें, जो आपके रंग से मेल खाती हो। इसके साथ मैचिंग कुर्ता पहनें, जिसमें थोड़ा-सा जरी वर्क हो। यह लुक न केवल पारंपरिक बल्कि बहुत स्टाइलिश भी लगेगा। धोती-कुर्ता पहनने से आप आरामदायक महसूस करेंगे और समारोह में खास दिखेंगे। इस तरह का पहनावा आपको एक शाही लुक देगा, जिससे आप मेहंदी समारोह में सबसे अलग नजर आएंगे।

#3 पठानी सूट पठानी सूट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसमें कुर्ता, पायजामा और जैकेट शामिल होती है। गहरे रंग जैसे नीला या हरा चुनें, जिसमें थोड़ी कढ़ाई हो। इस तरह का सूट आपको एक आकर्षक लुक देगा और आप समारोह में सबसे अलग दिखेंगे। पठानी सूट पहनने से आप आरामदायक महसूस करेंगे और यह आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। इस तरह का पहनावा आपको एक शाही अंदाज देगा, जिससे आप मेहंदी समारोह में खास नजर आएंगे।