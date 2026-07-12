क्या मानसून में मसाला चाय, अदरक की चाय या काढ़ा पीना है ज्यादा फायदेमंद होता है?

मसाला चाय

मसाला चाय का सेवन क्यों होता है फायदेमंद?

अगर आप मसाला चाय पीने के शौकीन हैं तो इसका सेवन मानसून के दौरान करना लाभकारी है। मसाला चाय में दालचीनी, इलायची, अदरक, लौंग और काली मिर्च जैसे मसाले होते हैं, जो पाचन को सुधारने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मसाला चाय में मौजूद दालचीनी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकती है। इसके लाभकारी गुणों के कारण यह एक पसंदीदा विकल्प है।