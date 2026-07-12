क्या मानसून में मसाला चाय, अदरक की चाय या काढ़ा पीना है ज्यादा फायदेमंद होता है?
क्या है खबर?
मानसून के दौरान चाय का सेवन शरीर को गर्माहट प्रदान कर सकता है, लेकिन इस मौसम में तरह-तरह की चाय बनती हैं। मसाला चाय, अदरक की चाय या फिर काढ़ा, ये सभी चाय अपने-अपने गुणों के लिए मशहूर हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मानसून के दौरान इनमें से कौन-सी चाय पीनी चाहिए? आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान किस चाय का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है।
मसाला चाय
मसाला चाय का सेवन क्यों होता है फायदेमंद?
अगर आप मसाला चाय पीने के शौकीन हैं तो इसका सेवन मानसून के दौरान करना लाभकारी है। मसाला चाय में दालचीनी, इलायची, अदरक, लौंग और काली मिर्च जैसे मसाले होते हैं, जो पाचन को सुधारने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मसाला चाय में मौजूद दालचीनी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकती है। इसके लाभकारी गुणों के कारण यह एक पसंदीदा विकल्प है।
अदरक
अदरक की चाय पीने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ
अदरक की चाय एक पारंपरिक पेय है, जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। अदरक की चाय में सूजन कम करने वाले और शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक की चाय का सेवन पाचन को सुधारने और सूजन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक है। इसके फायदे जानकर आप इसे जरूर आजमाना चाहेंगे।
काढ़ा
मानसून के दौरान काढ़ा पीना है अच्छा
काढ़ा एक पारंपरिक पेय है, जिसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी और अन्य औषधीय जड़ी-बूटियां होती हैं। यह मिश्रण ठंड से लड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अगर आप सर्दी-खांसी या फिर गले में खराश जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो काढ़ा आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके गुणों के कारण यह मानसून में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।
चयन
मानसून के दौरान कौन-सी चाय का सेवन करना है बेहतर?
अब बारी आती है यह उलझन दूर करने की कि मानसून के दौरान इनमें से किस चाय का सेवन करना ज्यादा बेहतर है? इसका जवाब आपके स्वास्थ्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप मसालेदार स्वाद की चाय पसंद करते हैं तो मसाला चाय का चयन करें, लेकिन अगर आपको पारंपरिक स्वाद पसंद है तो अदरक की चाय पीएं। वहीं, ठंड से बचने के लिए काढ़ा एक अच्छा विकल्प है।