जब मानुषी छिल्लर बनी थीं मिस वर्ल्ड, उस रात उन्होंने ऐसे किया था अपना मेकअप

2017 में मानुषी छिल्लर के सिर पर मिस वर्ल्ड का ताज सजा था। इस रात वह किसी परी जितनी खूबसूरत लग रही थीं और उनका ताज उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। उनके लुक का मुख्य आकर्षण उनका खूबसूरत गाउन था, लेकिन उनका फ्लॉलेस मेकअप भी काबिले तारीफ था। अब मानुषी ने खुलासा किया है कि उस खास दिन पर उन्होंने खुद ही अपना मेकअप किया था। आइए उनका मिस वर्ल्ड वाला मेकअप रूटीन जानते हैं।

मानुषी यूट्यूब पर साझा किया मेकअप लुक हाल ही में मानुषी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस पर वह अपनी जीवनशैली की झलक पेश करती रहती हैं। अब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह मिस वर्ल्ड के फाइनल्स वाला मेकअप लुक रीक्रिएट कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मिस वर्ल्ड के लिए उन्हें कोई खास टीम नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने अपना मेकअप खुद ही किया था। उन्होंने खास तौर से इसी प्रतियोगिता के लिए मेकअप करना सीखा था।

#1 प्राइमर और फाउंडेशन से शुरू हुआ था मेकअप मानुषी ने सबसे पहले अपने चेहरे पर प्राइमर लगाया था, ताकि मेकअप देर तक टिका रहे। उन्होंने बताया, "हम घंटों तक स्टेज पर थे। हमारे चेहरों पर सीधे लाइट पड़ रही थीं, इसलिए मैं चाहती थी कि मेकअप पूरी रात टिका रहे।" इसके बाद उन्होंने फाउंडेशन लगाया था। वह ज्यादातर यह उत्पाद नहीं इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मिस वर्ल्ड के दौरान उन्होंने ज्यादा कवरेज वाला फाउंडेशन लगाया था। पूरी प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने केकी मेकअप किया था।

Advertisement

#2 मानुषी ने इस्तेमाल किए थे 2 रंग के कंसीलर मानुषी के मेकअप लुक में अगला स्टेप कंसीलर था। उन्होंने पहले अपनी त्वचा की रंगत से एक टोन गहरा कंसीलर लगाया था। इससे उनके काले घेरे छिप गए थे और ज्यादा कवरेज मिला था, जो स्टेज के लिए जरूरी था। इसके बाद उन्होंने अपनी त्वचा की रंगत से हल्का कंसीलर इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी आखों के नीचे, माथे पर और होंठों के दोनों तरफ कंसीलर लगाकर उसे ब्लेंड किया था।

Advertisement

#3 इस तरह की थी कंटूरिंग मानुषी अब कंटूरिंग नहीं करती हैं, लेकिन मिस वर्ल्ड की रात उन्होंने यह स्टेप किया था। उन्होंने बताया, "मैंने मिस वर्ल्ड के लिए कंटूरिंग की थी। मैं तब 20 साल की रही होंगी, जाहिर है तब मैं थोड़ी मोटी थी।" मानुषी ने ब्रश की मदद से क्रीम कंटूर को अपने माथे के ऊपरी हिस्से, नाक और गालों पर लगाया था। उसे ब्लेंड करने के बाद उन्होंने लूज पाउडर की मदद से चेहरे को बेक किया था।

#4 ऐसा था मानुषी का आई मेकअप मानुषी ने अपनी भौंहों को ब्राउ पेंसिल से भरा था और ब्राउ जेल लगाया था। उन्होंने मिस वर्ल्ड के लिए स्मोकी आई किया था, जिसने पूरे लुक को निखारा था। सबसे पहले उन्होंने क्रीस पर ब्रोंजर लगाया था और आखों के दोनों तरफ के कोनों पर भूरा आई शैडो इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने काला आई शैडो और गोल्डन रंग का ग्लिटर लगाया था। अंत में आई लाइनर, मस्कारा और आई लैश लगाकर आई मेकअप पूरा हुआ था।

#5 ब्रोंजर, ब्लश और हाइलाइटर ने बढ़ाई थी चमक आई मेकअप होने के बाद मानुषी ने लूज पाउडर को साफ किया था। इसके बाद उन्होंने उन हिस्सों पर ब्रोंजर लगाया था, जिन पर कंटूरिंग की गई थी। मानुषी ने बताया, "मैंने बहुत कूल टोन वाला पिंक ब्लश इस्तेमाल किया था, जो बहुत अच्छा लग रहा था।" उन्होंने मोटे ब्रश से ब्लश को गालों और नाक पर लगाया था। इसके बाद उन्होंने चेहरे के उभरे हुए हिस्सों पर पाउडर हाइलाइटर लगाया था।