गर्मियों में आम से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में आम का सेवन करना फायदेमंद है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। आम में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसलिए यह शरीर को पोषण देने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको आम से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं और गर्मियों में आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।

#1 आम की खट्टी-मीठी चटनी आम की खट्टी-मीठी चटनी एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे खाने के साथ परोसना बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा डालकर पकाया जाता है। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसे आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं।

#2 आम का पन्ना आम का पन्ना एक पारंपरिक पेय है, जो गर्मियों में ठंडक देने का काम करता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लिया जाता है, फिर इसमें पानी, काला नमक, जीरा पाउडर और गुड़ मिलाया जाता है। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन तंत्र को भी सुधारता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसे ठंडा करके परोसें और इसका आनंद लें।

Advertisement

#3 आम की कुल्फी आम की कुल्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आम का गूदा, दूध, मलाई और चीनी मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर इसे कुल्फी के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने दिया जाता है। ठंडी-ठंडी कुल्फी गर्मियों में बहुत ही ताजगी भरी लगती है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और इसे बनाना भी काफी आसान है।

Advertisement

#4 आम का अचार आम का अचार भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसके लिए कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें सरसों का तेल, मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर और नमक मिलाया जाता है। इसे धूप में कुछ दिनों तक रखा जाता है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह अचार खाने का स्वाद बढ़ाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।