मंडाला कला के लिए चुनें ये 5 सरल और आकर्षक आइडियाज, आसान है बनाना

मंडाला कला एक प्राचीन भारतीय कला रूप है, जो न केवल सुंदर दिखती है, बल्कि मन को शांति भी देती है। यह कला रंगों और डिजाइन के मेल से बनाई जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और आकर्षक मंडाला डिजाइन आइडियाज देंगे, जिन्हें आप खुद बना सकते हैं और अपने घर की सजावट में शामिल कर सकते हैं। इन डिजाइन से न केवल आपका घर खूबसूरत लगेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी।

#1 फूलों का मंडाला फूलों का मंडाला बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप कागज पर हल्के हाथ से पेंसिल से फूलों के आकार बनाएं, फिर इन्हें रंगने के लिए हल्के रंगों का उपयोग करें जैसे कि गुलाबी, नीला, हरा आदि। आप इसमें अपने पसंदीदा फूलों के आकार भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह का मंडाला आपके कमरे में एक ताजगी भरा माहौल बनाएगा और इसे देखने से मन को सुकून मिलेगा।

#2 ज्यामितीय आकृतियों वाला मंडाला ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिकोण, चौकोर आदि का उपयोग करके भी आप एक सुंदर मंडाला बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कागज पर हल्के हाथ से ज्यामितीय आकृतियों के आकार बनाएं, फिर इन्हें गहरे रंगों से भरें। आप इसमें सोने या चांदी के रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि यह और भी आकर्षक लगे। यह मंडाला आपके घर की दीवारों पर एक आधुनिक लुक देगा और इसे देखने से मन को शांति मिलेगी।

#3 प्राकृतिक चीजों वाला मंडाला प्राकृतिक चीजों जैसे सूरज, चांद, तारे आदि का उपयोग करके भी एक अनोखा मंडाला बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कागज पर हल्के हाथ से सूरज, चांद और तारे आदि के आकार बनाएं, फिर इन्हें विभिन्न रंगों से भरें। आप इसमें नीले और पीले रंगों का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह और भी आकर्षक लगे। यह मंडाला आपके घर की दीवारों पर एक प्राकृतिक सुंदरता देगा और इसे देखने से मन को शांति मिलेगी।

#4 जानवरों का चित्रण वाला मंडाला अगर आपको जानवरों का चित्रण पसंद है तो आप जानवरों के आकारों से भी एक सुंदर मंडाला बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कागज पर हल्के हाथ से जानवरों के आकार बनाएं, फिर इन्हें विभिन्न रंगों से भरें। आप इसमें अपने पसंदीदा जानवरों के आकार शामिल कर सकते हैं जैसे हाथी, ऊंट आदि। यह मंडाला आपके घर की दीवारों पर एक अनोखा लुक देगा और इसे देखने से मन को शांति मिलेगी।