माल्टा की यात्रा पर जाएं तो इन जगहों की जरूर करें सैर
माल्टा भूमध्य सागर के बीच में स्थित एक छोटा-सा द्वीप देश है। यह अपने अनोखे चूना पत्थर से बने भवनों के लिए जाना जाता है। माल्टा की इमारतों में यूरोपीय और अरब संस्कृति का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यहां की इमारतें न केवल सुंदर हैं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अहमियत रखती हैं। यहां की सड़कों पर चलकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी कहानी के पात्र हैं और चारों ओर से इतिहास जीवंत हो जाता है।
वैलेटा: माल्टा की राजधानी
वैलेटा माल्टा की राजधानी है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें सेंट जॉन्स को-कैथेड्रल, ग्रांड मास्टर पैलेस और नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम शामिल हैं। इस शहर की सड़कों पर चलकर आपको माल्टा के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का अनुभव होगा। वैलेटा की संकरी गलियां, खूबसूरत चर्च और संग्रहालय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे यह यात्रा करने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाती है।
मदीना: पुराने शहर का दिल
मदीना माल्टा का एक पुराना शहर है, जिसे 'द साइलेंट सिटी' भी कहा जाता है। यह शहर अपने पुराने समय की वास्तुकला के लिए मशहूर है। मदीना की दीवारें और गेट्स आपको पुराने समय में ले जाते हैं और यहां से पूरे द्वीप का दृश्य देखा जा सकता है। इस शहर में कई सुंदर चर्च और संग्रहालय भी हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां की संकरी गलियां और प्राचीन इमारतें बहुत सुंदर हैं।
गोजो द्वीप: प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र
गोजो द्वीप माल्टा का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। गोजो में डिंगली क्लिफ्स, ब्लू गुफा और ग्जुइरा टैग्स जैसे कई खूबसूरत स्थान हैं, जहां आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहां का पानी साफ और नीला है, जो स्नोर्कलिंग और डाइविंग के लिए आदर्श है। इसके अलावा गोजो में कई पुराने चर्च और मंदिर भी हैं, जो इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं।
ब्लू लैगून: स्वर्ग समान बीच
ब्लू लैगून माल्टा के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। यह जगह अपने साफ नीले पानी और सफेद रेत के लिए मशहूर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस रेत पर बैठकर धूप सेंक सकते हैं। इसके अलावा ब्लू लैगून आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है, जो इसे एक आदर्श छुट्टी स्थल बनाती है।