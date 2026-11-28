रोटी को तवे पर लंबे समय तक रखने से भी वह टूट सकती है और स्वाद भी बिगड़ जाता है। जब एक तरफ रोटी अच्छी तरह से सिक जाए तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंके, लेकिन ज्यादा देर तक न रखें।

इससे रोटी न केवल तवे पर टूटेगी, बल्कि इसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। हमेशा रोटी को पलटकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें, ताकि उसका स्वाद बेहतरीन रहे और वह तवे पर न टूटे।