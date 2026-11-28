मक्के की रोटी तवे पर टूट जाती है? ये गलतियां हो सकती हैं इसकी वजह
क्या है खबर?
सर्दियों में मक्के की रोटी खाने का अपना ही मजा होता है। हालांकि, कई लोग इसे बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे रोटी टूट जाती है और इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे मक्के की रोटी बनाते समय बचना चाहिए, ताकि वह तवे पर टूटे नहीं।
#1
गीले आटे का इस्तेमाल करना
अगर आप मक्के की रोटी के लिए गीले आटे का इस्तेमाल करते हैं तो यह सबसे बड़ी गलती है। गीले आटे से रोटी तवे पर टूट सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल न करें।
इसके बजाय आटे को सूखे आटे से गूंथे। इससे रोटी तवे पर नहीं टूटेगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
सूखे आटे से गूंथने से रोटी का रूप बेहतर होता है और यह तवे पर टूटती भी नहीं।
#2
आटे में ज्यादा पानी मिलाना
आटे में ज्यादा पानी मिलाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे रोटी का रूप खराब हो सकता है और वह तवे पर टूट सकती है।
मक्के के आटे में थोड़ा कम पानी मिलाएं, ताकि रोटी का रूप सही रहे और वह तवे पर न टूटे। इससे रोटी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और इसका बनाना भी आसान हो जाएगा।
हमेशा आटे को गूंथते समय थोड़ा पानी डालें, ताकि रोटी का स्वाद और रूप बेहतरीन हो।
#3
रोटी को तवे पर लंबे समय तक रखना
रोटी को तवे पर लंबे समय तक रखने से भी वह टूट सकती है और स्वाद भी बिगड़ जाता है। जब एक तरफ रोटी अच्छी तरह से सिक जाए तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंके, लेकिन ज्यादा देर तक न रखें।
इससे रोटी न केवल तवे पर टूटेगी, बल्कि इसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। हमेशा रोटी को पलटकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें, ताकि उसका स्वाद बेहतरीन रहे और वह तवे पर न टूटे।
#4
तेल का गलत तरीके से इस्तेमाल करना
मक्के की रोटी में तेल का सही मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा तेल डालते हैं तो रोटी तवे पर टूट सकती है और इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है।
इसके अलावा कम तेल डालने से भी रोटी सूखी लग सकती है। इसलिए, हमेशा सही मात्रा में ही तेल डालें, ताकि रोटी तवे पर न टूटे और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।
सही मात्रा में तेल डालने से रोटी का रूप भी बेहतर होता है।
#5
बेलते समय ज्यादा दबाव डालना
बेलते समय ज्यादा दबाव डालने से भी मक्के की रोटी तवे पर टूट सकती है। बेलते समय हल्का ही दबाव डालें, ताकि रोटी टूटे नहीं, बल्कि तवे पर अच्छी तरह से सिक जाए।
इस तरह इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घरवालों को स्वादिष्ट मक्के की रोटी बना सकते हैं, बिना किसी झंझट के। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी रसोई को और भी बेहतर बना सकते हैं!