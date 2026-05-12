टमाटर की चटनी बनाना है आसान, जानिए रेसिपी

चटनी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। टमाटर की चटनी एक ऐसी चटनी है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इस लेख में हम आपको टमाटर की चटनी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्री जरूरी चीजें टमाटर की चटनी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो आपके घर पर ही मौजूद होंगी। इनमें शामिल हैं, 4-5 पके टमाटर, 1-2 हरी मिर्च (स्वादानुसार), 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों के बीज, थोड़ा सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), नमक (स्वादानुसार), 1 चम्मच तेल। आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।

पहला कदम टमाटर को उबालें टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटरों को उबालना होगा। इसके लिए एक बर्तन में पानी भरकर उसमें टमाटर डालें और उन्हें अच्छी तरह से उबालें। जब टमाटर नरम हो जाएं तो उन्हें छानकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद टमाटरों का छिलका उतार लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इस प्रक्रिया से टमाटर की ताजगी बनी रहती है और चटनी का स्वाद भी बेहतरीन होता है।

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दूसरा कदम मसाले भूनें अब बारी आती है मसालों की, जो चटनी को खास बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उसमें जीरा और सरसों के बीज डालें। जब ये मसाले अच्छे से भून जाएं, तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालें और कुछ सेकंड तक भूनें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। मसाले भूनने से उनकी खुशबू चटनी में घुल जाएगी, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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तीसरा कदम टमाटर का पेस्ट बनाएं अब बारी आती है, टमाटर के पेस्ट बनाने की। इसके लिए उबले हुए टमाटरों को मिक्सी में पीस लें ताकि उनका एकदम चिकना पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को मसाले वाले पैन में डालकर अच्छे से मिलाएं और कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिला सकते हैं जिससे चटनी थोड़ी पतली हो जाएगी और इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।